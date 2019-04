L'escola Sant Joan de Berga fa un vídeo de denúncia sobre l'estat del parc del Lledó

Els nens i nenes d'Educació Infantil de l'escola Sant Joan de Berga han portat a terme amb els seus professors una activitat de denúncia i participació ciutadana amb l'objectiu de millorar el manteniment del parc del Lledó, que és a tocar del centre educatiu. Els alumnes han enregistrat un vídeo de dos minuts de durada en el qual apareixen els diversos racons del parc per fer visible l'estat de brutícia i deixadesa dels espais naturals i dels equipaments. Els alumnes reclamen més atenció del consistori per a aquest espai públic per tal que pugui esdevenir un entorn d'oci i aprenentatge. Una vegada enregistrat i editat el vídeo, s'han desplaçat a l'ajuntament, on han estat rebuts per representants de l'administració. Igualment, l'escola ha penjat el vídeo al canal d'Internet YouTube amb el títol Escola Sant Joan Parc de Lledó.