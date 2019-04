Les Novetats: un segle calçant el Berguedà

De vegades un fet, o una decisió, que podria semblar puntual i aïllat en el temps condiciona la vida per a moltes generacions. Així és com ha passat a la família Casaponsa de Gironella, que ve de celebrar un segle de vida de les sabateries Les Novetats. L'origen de l'actual empresa, que gestiona fins a sis botigues de sabates a la comarca, ja és en una remota decisió presa per l'avi Joan, un llunyà 1914. Des de llavors, la família ha anat bastint un conglomerat de botigues que ja formen part de l'univers de referències locals a tota la comarca.

Joan Casaponsa Pey era un jove de Gironella, fill de la casa Gibert, qe va tenir una malaltia, del tipus del tifus, que el va deixar amb una discapacitat en una cama. Amb la família van debatre què havia de fer per guanyar-se la vida i van veure que havia de ser un ofici en què es treballés assegut, ja fos el de sastre o el de sabater. Així va ser com l'any 1914 Joan Casaponsa va entrar d'aprenent a la sabateria Les Novetats de Gironella. Quatre anys després, el 1919, es va quedar la fàbrica de sabates i va obrir una primera botiga al Pont Vell per iniciar una trajectòria familiar dedicada al sector que ja suma la tercera generació. Josep Casaponsa, que te 74 anys i ja està jubilat, és fill d'en Joan. Ell va entrar a treballar a la sabateria familiar als 16 anys i s'hi va estar fins als 65, tota una vida envoltat d'aquella olor de cuir. En Josep recorda que el sector va canviar al voltant dels anys 50, i va passar de ser un ofici en què totes les sabates es fabricaven i es feien a mida del client a un comerç en què tot ja es venia. De la feina del seu pare en té un record molt clar: «En aquella època es venia tot, allò era com un sastre; venia la gent a prendre's les mides per fer les formes de fusta per fer les sabates, de la mateixa manera que es va perdre l'ofici de sastre també es va perdre el de sabater». Amb el temps, però, ha anat quedant una petita producció de sabates a mida: «Després tan sols es van fer sabates per a gent que, com ell, tenia alguna discapacitat física amb els peus. Com que a les mines de Fígols hi havia gent que s'accidentava, ells els feia les sabates a mida. Això encara ho vaig fer jo, però després els accidents laborals també van disminuir i ara ja tan sols fem alguna xosa amb la gent que porta pròtesi de maluc, que, de cada deu, set acaben tenint una cama més curta o llarga que l'altra; a aquests els afegim unes alces per igualar les cames».

La progressió del negoci familiar va permetre obrir una altra botiga a Puig-reig l'any 1978. Una dècada després, els Casaponsa van tancar la botiga antiga del Pont Vell i van obrir la de l'avinguda Catalunya de Gironella. L'any 1994 Meritxell Casaponsa va inaugurar la de Berga i el 2002 un nou establiment al carrer Major, Calçats Tomàs, que manté el nom de l'antiga botiga centenària. Posteriorment, l'empresa ha crescut amb dos establiments més a Bagà i Navàs.

L'antiga sabateria de Gironella forma part de la història del poble perquè està integrada a la seva silueta més interioritzada. La casa que ocupava al Pont Vell és de les més vistes i fotografiades per la seva situació a tocar del riu. De la mateixa manera, la dedicació de la família Casaponsa al sector de la sabateria s'ha consolidat com una referència comercial indestriable de l'oferta comarcal. Joan Casaponsa es resisteix a dir que són els sabaters del Berguedà. Ell es limita a dir que «fem el que podem».



Del Pont Vell a Amazon

El futur de les sabateries Les Novetats passa per l'adaptació als nous temps i els nous hàbits dels consumidors, tant pel que fa a la lluita que mantenen des de fa dècades els nuclis antics i comercials de les ciutats amb les grans superfícies comercials com pel que fa a les vendes per Internet.

L'empresa, ara liderada pel David i la Meritxell, apunta que estan esperant veure si les vendes per la xarxa són fruit d'una eufòria o bé es consolidaran per sempre més. Si bé les vendes per Internet han afectat el comerç local arreu, el sector de la sabateria encara resisteix pel risc més elevat que comporta comprar calçat sense emprovar. Amb tot, la nova generació està tramitant l'entrada de l'empresa al sector digital venent a través del gegant de vendes per Internet Amazon. La previsió és que durant aquest 2019, any del centenari d'aquell primer comerç al Pont Vell de Gironella, Les Novetats iniciï una nova etapa calçant, a més de fer-ho des de fa un segle els berguedans, ara també clients d'arreu del món.