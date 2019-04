Oh, benvinguts, seieu, seieu...

Berga ha estrenat el projecte Espai Amic, una actuació de l'àmbit del comerç impulsada per l'àrea de Drets Socials en col·laboració amb la regidoria de Promoció Econòmica per fomentar l'espai públic com un entorn amable i accessible a través de les bones relacions entre veïns. L'acció es visualitza amb l'ús de cadires per part dels establiments adherits, les quals situen a la porta perquè s'hi puguin asseure persones grans o malaltes. La campanya també inclou la cessió dels lavabos privats per a les persones amb malalties que necessiten sovint i amb urgència trobar un servei i la possibilitat d'utilitzar el telèfon també per a trucades d'emergència.

La campanya ha arrencat a poc a poc amb una trentena d'establiments, als quals s'ha donat una cadira restaurada pel Grup Horitzó que té el logotip d'Espai Amic. Un passeig pels carrers del nucli comercial evidencia que encara costa veure totes les cadires al carrer. Igualment, alguns comerciants han apuntat que no han rebut cap informació per poder-s'hi sumar i d'altres han remarcat que ells sempre han tingut cadires al carrer perquè s'hi asseguin les persones grans.

Una de les comerciants que es van adherir de seguida a la campanya va ser Dolors Fígols, de la botiga Fígols Home Dona. Fígols explica que «personalment crec que el fet que la campanya va començar a l'hivern, quan la gent de Berga no acostuma a sortir gaire, ha provocat que la gent no utilitzés gaire la cadira. Ara que fa més bon temps sí que veig que cada dia s'hi asseu algú o altre, sempre és gent gran». Fígols creu que la gent que s'hi asseu no coneix la campanya perquè ella sovint ho explica als usuaris i li confessen que no ho sabien. De moment ningú no ha passat per la botiga demanant per anar al lavabo, però el té a punt per si de cas. El comercial que és a l'establiment explica que en altres municipis n'hi posen dues, de cadires, i Fígols assegura que «és una bona idea, perquè la gent gran no passeja mai sola i un de sol fa de mal aturar-se».