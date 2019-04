Un projecte emprenedor local prepara una aplicació de la Patum per a mòbils

Tres joves de Berga estan preparant una app per la Patum d'aquest any. Es tracta d'Albert i Miquel Escànez i Raül de Haro, que fa dos anys van decidir crear el projecte «La Padrina» per oferir en un mateix entorn empresarial serveis de comunicació, disseny gràfic, programació, web, fotografia i vídeo. La iniciativa ha anat creixent i ja treballa per a companyies, ajuntaments com el de Berga i Puig-reig, i el Consell Comarcal.

De moment La Padrina no és constituïda com a empresa, sinó que és la suma de tres autònoms, per bé que en un futur els seus responsables, tots tres de Berga, es plantegen establir-se com a SL o SA. La idea dels tres emprenedors, els quals tenen edats compreses entre els 29 i els 32 anys, va sorgir de l'observació d'un buit a la comarca, tal com explica De Haro: «Vam veure que a Berga hi havia una necessitat, fins llavors no hi havia cap empresa que oferís tots els serveis... si volies una web havies d'anar a una empresa, si volies un logo, a una altra, i si necessitaves contingut o comunicació, havies de recórrer a una altra... Nosaltres oferim tot tipus de serveis, des de fotografia, logos, web, vídeo, xarxes socials i comunicació». La Padrina va començar amb petites empreses i ja s'està consolidant amb una cartera de clients creixent. El nom de La Padrina prové d'una reflexió sobre les connotacions que volia que tingués el projecte: «Volíem un nom que fos femení i català... també volíem que sonés bé en diferents idiomes i que tingués aquest significat que es tracta d'una persona que, sense ser de la família, també t'ajuda com un tiet, que t'acompanya i t'aconsella... en certa manera nosaltres apadrinem empreses i les tractem com si fossin nostres».

Un dels projectes més ambiciosos que tenen entre mans els tres joves és una nova app de la Patum per a dispositius mòbils. Aquesta eina es posarà en marxa poc abans de la festa d'aquest any i, en principi, en la primera versió tindrà una funció bàsicament informativa, i en una segona s'hi afegirà la geolocalització per tal que tothom pugui saber en tot moment on és la Patum en directe. Els tècnics de La Padrina no descarten, però, poder tenir la geolocalització per la Patum d'aquest any.