«Creiem en les cases dignes i ecològiques»

No tothom ho pot dir. El jove berguedà de 25 anys Guillem Canudas encara no té el títol d'arquitecte i al seu currículum laboral ja hi pot posar una d'aquelles referències que obren portes. Amb quatre companys més de promoció, que estan en fase de presentar el projecte final de carrera, va guanyar a principi d'any un concurs d'arquitectura convocat pel govern de Rússia. Se sent feliç, i està convençut dels conceptes introduïts en la seva proposta arquitectònica, que va valorar Moscou, que té a les mans uns fonaments sòlids per a una carrera il·lusionadora. El premi tenia una dotació de 40.000 euros que són, també, un bon coixí per començar.

Després de participar en convocatòries més locals, amb quatre amics de la facultat van decidir participar en un concurs que van veure en una plataforma digital que convocava el govern de Rússia. Canudas explica com van encarar la proposta: «El repte era pensar com hauria de ser l'habitatge dels pròxims cinquanta anys a Rússia, de manera que el que havíem de fer era dissenyar diferents tipus d'habitatge; per a una persona, per a una parella, per a una parella amb fills i per a gent gran... per a diferents estils de vida i agrupar-los generant una petita ciutat per si en algun moment el govern rus es planteja fer algun tipus d'urbanització».

Sobre la base d'aquests principis, el grup d'estudiants –que completen Albert Agundez, Miquel Arias, Guillem Bigas i Xavi Martín- van crear l'estudi d'arquitectura Sidereal i van presentar la seva proposta: «Ens vam basar en dues grans idees; d'una banda, partir d'un mòdul bàsic de 3,60 per 3,60, el qual ens dona una sala d'uns dotze metres quadrats que col·locades una al costat de l'altra podia generar un habitatge més gran o més petit. Això ens ajudava en el fet que constructivament era més eficient perquè els mòduls, com que són iguals, es podien construir en condicions òptimes en fàbriques i posteriorment tan sols calia muntar. La segona idea era fer tot aquest sistema amb fusta perquè Rússia és un dels principals països productors de fusta i la major part l'exporten. També vam lligar aquest material amb el factor ecològic perquè la fusta és un material que tanca el cicle perquè és d'una font renovable».

El jove estudiant d'arquitectura berguedà explica que amb aquests dos conceptes van dissenyar un model d'habitatge principalment digne i ecològic: «Una de les coses que hem anat aprenent a la carrera és la de no fer grans projectes que siguin pretensiosos sinó que el que fem estigui ben fet, estigui acabat i serveixi per al que ha de servir, és a dir, per exemple, no fer una habitació de 50 metres quadrats perquè no cal. Cal optimitzar les coses». En aquesta línia, les cases presentades al govern rus «no són de luxe perquè tenen els metres que tenen –una habitació té dotze metres quadrat– però pel disseny que té i les condicions que li hem donat són dignes».

El dibuix de les cases encaixables es completa amb espais intermedis que a l'hivern es poden tancar amb un material que deixa passar el sol com si fossin hivernacles. Aquest espai es pot obrir a l'estiu i aconseguir espais que no cal escalfar ni climatitzar.



Premi a la idea

Al concurs s'hi van presentar unes 200 propostes arquitectòniques d'arreu del món. Posteriorment es va fer una primera selecció de cinquanta, després una de vint i finalment van ser designats guanyadors. El premi va arribar com una sorpresa, més pel fet de provenir d'un país on els joves estudiants suposen que hi ha tota una altra cultura: «No ens ho esperàvem pas, nosaltres estàvem molt convençuts del nostre projecte, però no sabíem si les nostres idees serien enteses a Rússia o si sabrien veure-hi el valor que nosaltres hi donàvem, però, mira, al final hi va haver sort, o no, però el cas és que vam guanyar».

Tots els membres del grup tenen 25 anys i estan en la fase final de la carrera, de manera que a tots els va arribar el premi com un reconeixement sobtat: «Al principi ni ens ho crèiem, però ara ja sí. Mirarem si podem aprofitar una mica més el projecte i aconseguir que els russos en facin alguna cosa, perquè en principi el projecte queda com una idea, però ens han dit que si mai volen fer una urbanització els servirà com a idea per desenvolupar».

Amb els 40.000 euros sota el braç, els responsables de Sidereal han constituït l'empresa i han començat a moure fils per «fer-nos un lloc en el mercat», segons explica Canudas. L'aviat arquitecte admet que haver guanyat el concurs els dona una nova perspectiva: «Nosaltres estem molt contents perquè d'entrada ja ha estat tot un aprenentatge. Independentment que haguem guanyat, internament per al grup ja va ser bo perquè vam parlar de molts temes i ara en seguirem parlant, i no serà començar de zero sinó que a partir d'això podrem anar desenvolupant més projectes».

Pel que fa a les cases que tant han agradat al govern rus, Canudas ha explicat que molt probablement la idea bàsica la tornaran a utilitzar en nous dissenys, segurament no exactament iguals però sí que la concepció de l'espai i la metodologia de construcció: «Estem vinculats a les reflexions que hi havia en aquest projecte; és com entenem l'arquitectura».