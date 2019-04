? El grup de cinc joves arquitectes, dels quals quatre són de la Catalunya Central, va guanyar el concurs convocat pel ministeri de l'Habitatge del govern de Rússia plantejant cases ecològiques que es poden fer grans o petites en funció de quanta gent hi viu. La llar s'estructura al voltant de la cuina i no deixa espais morts ni residuals. L'entorn de mòduls també preveu espais comuns polivalents per generar teixit de ciutat.