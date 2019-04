Montclar puja a la primera divisió turística amb el compromís de no perdre l'essència

Montclar ja se sap Poble amb encant. L'Agència Catalana de Turisme ja li ha notificat que ha entrat en aquest grup selecte de dotze pobles del país amb menys de 2.500 habitants que «semblen sortir d'una postal», segons la seva mateixa definició. Aquest municipi s'unirà a Castellar de n'Hug, Montsonís, Prades, Mura i Peratallada en el que ha esdevingut una mena de primera divisió turística dels pobles petits. L'anunci ha arribat a l'Ajuntament amb una alegria continguda perquè, per sobre de tot, vol que el poble mantingui la seva essència, i aquesta passa per l'agricultura i la ramaderia.

La catalogació com a Poble amb encant suposarà a curt termini per a Montclar, que té 129 habitants, l'aplicació d'un programa de promoció turística bàsic consistent a incrementar la dotació econòmica destinada a promoció, que passarà dels pràcticament zero euros al voltant el miler per pagar les quotes a l'Agència Catalana de Turisme, l'edició d'algun material divulgatiu i la creació d'una oferta concreta per als visitants.

En aquest apartat, una de les propostes més immediates serà la programació d'una visita guiada al mes pels racons més importants del poble que se sumarà a les dues rutes sobre les quals ja està treballant el consistori, que permetran conèixer les tres ermites del terme municipal. Les rutes, la senyalització de les quals està ultimant la Diputació, són la Ruta de Santa Creui la Ruta de Sant Quintí, les quals partiran del nucli urbà. Igualment, el consistori té la intenció de potenciar la promoció a través de les xarxes socials per complementar la difusió que farà del municipi la mateixa Agència Catalana de Turisme.

L'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, ha explicat que la catalogació com a Poble amb encant suposarà «posar Montclar al mapa. El turisme és una font econòmica important per al poble perquè cada vegada hi ha més cases de turisme rural», per la qual cosa s'ha mostrat satisfeta. L'alcaldessa ha argumentat, però, que el nomenament no ha de fer pujar tant el turisme per posar-lo al nivell de l'agricultura i la ramaderia com a pilars econòmics locals: «Espero que no passi perquè jo vull que continuï sent un poble d'agricultura i ramaderia perquè és la seva essència. Som un poble pagès, i sí que volem que es doni a conèixer, però sense que se'n perdi l'essència». Sala ha traslladat aquesta voluntat a la Generalitat.



Una placa a Castellar de n'Hug

Castellar de n'Hug també és des de l'estiu passat Poble amb encant. L'Ajuntament espera que un cop es tanqui la temporada d'hivern, el bon temps permeti al municipi gaudir plenament dels beneficis que està suposant que se'n faci més promoció. En aquest sentit, les pròximes setmanes l'Ajuntament instal·larà una placa a l'entrada del poble que recordarà la catalogació. També portarà a terme algunes actuacions puntuals per endreçar l'entorn urbà com ara repintar algunes baranes i arreglar algun tram de carrer.

L'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, ha argumentat que «tot el que sigui més promoció és bo per al poble, la Generalitat ens farà molta promoció amb la resta de Pobles amb encant i això serà positiu». L'alcalde ha argumentat que la distinció té una doble lectura: «També ens obliga a fer un bon manteniment. Això és com el cas dels restaurants, que els donen una estrella però després l'han de mantenir».