«Sovint ens sorprenen a nosaltres mateixos»

Pau Guitart és un jove de Berga de tretze anys a qui les sessions a classe per crear jocs li semblen del tot diferents. Es tracta d'estones d'aprenentatge més disteses, menys rígides, en què pot estar amb els companys movent-se i fent propostes que després es posen en pràctica: «Són classes diferents, m'agraden perquè tot recau més en els alumnes, més que no pas en els mestres». En Pau diu que sovint els mateixos alumnes han quedat sorpresos del que han aconseguit fer quan s'hi posen tots els companys: «Penses que una cosa és massa complicada i al final t'acaba sortint, està molt bé». Amb els seus companys han preparat el joc «Crear per guanyar», l'objectiu del qual és formar paraules i, així, aprendre'n de noves.