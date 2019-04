L'Estació de Trail es postula com el gran equipament esportiu obert a l'aire lliure

El Consell Comarcal celebrarà aquest dissabte la jornada central de presentació de l'Estació de Trail, un equipament esportiu a l'aire lliure que posa a disposició principalment dels corredors de muntanya, però també de ciclistes i la resta d'esportistes, de tot allò que necessiten per viure una jornada d'esport i coneixement del territori a l'alt Berguedà.

L'Estació de Trail del Berguedà és un projecte, amb tan sols un altre referent a l'Estat espanyol, que parteix de la senzillesa: a través de dues aplicacions (app) els corredors es poden descarregar els circuits pel GPS, fet que els permetrà córrer amb seguretat per la muntanya, així com accedir posteriorment a les instal·lacions esportives dels pobles per dutxar-se. Després d'això, quedar-se als municipis a fer un beure, dinar o dormir completa el vessant econòmic del projecte.

L'Estació de Trail del Berguedà posa a disposició dels corredors d'arreu una xarxa de 30 rutes en 19 itineraris marcats i 475 quilòmetres en plena natura. Els pobles que hi participen són Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. Els recorreguts estan senyalitzats i geolocalitzats i segueixen una coloració específica que identifica el nivell de dificultat. Els itineraris oscil·len entre els 7 i els 85 quilòmetres.

Per poder utilitzar l'Estació de Trail cal inscriure's-hi i descarregar-se les app per tenir accés a les rutes i els seus tracks i als serveis complementaris com ara les dutxes i els armaris dels equipaments públics dels municipis.

El conseller comarcal responsable del projecte i corredor de muntanya, Abel Garcia, explica que «estem segurs que aquesta Estació de Trail contribuirà al benefici no tan sols esportiu, sinó també econòmic, del Berguedà amb projectes paral·lels, com ara la millora de l'Oficina de Turisme, la zona d'aparcament de Bagà especialitzat per a vehicles camperitzats o el xalet del Catllaràs, a la Pobla de Lillet». Garcia argumenta que «establint aquesta empatia» amb els corredors, la comarca aconseguirà que els esportistes vinguin i es quedin als pobles, perquè la jornada va més enllà d'un entrenament. En el futur, les aplicacions també permetran fer compres de productes de la comarca.