El projecte celebra aquest dissabte la jornada central de presentació amb el tercer Training Camp

Com a acte de presentació de l'Estació de Trail, aquest dissabte se celebra la tercera edició el Training Camp, en el qual participaran els esportistes d'elit Ivan Camps i Pau Bartoló. Per participar-hi cal registrar-se a la pàgina web del Consell Comarcal, www.bergueda.cat. El programa d'actes de presentació es va obrir dissabte passat, amb una jornada d'entrenament guiat en la qual una desena de corredors encapçalats per Ivan Camps i Clàudia Sabata van realitzar una ruta de 14 quilòmetres, amb sortida i arribada a Guardiola de Berguedà. Els participants van arribar a Turbians.