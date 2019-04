Els turistes també podran accedir als contenidors per separar la brossa

El Consell Comarcal ha engegat una campanya de conscienciació en matèria de gestió de residus que no té com a públic objectiu els berguedans, sinó els turistes. La campanya, que s'activa per Setmana Santa, té com a eslògan «Al Berguedà triem, tria al Berguedà. Quan vinguis, tria!», i parteix de la voluntat que el turisme no suposi un desgavell al sistema de porta a porta que ha implantat la comarca.

Segons expliquen des del Consell, la campanya pretén que el turista «s'adapti al sistema de recollida de residus de la població que visitarà, encara que sigui per un període de temps curt». Així, el Consell repartirà tríptics als visitants en el quals se'ls oferirà informació de com es gestiona la recollida de residus en cada municipi. La informació es reforçarà a través de les xarxes socials i a la web www.triem.cat. En aquest portal es pot accedir a tota la informació sobre els dies de recollida i el tipus de deixalla, així com els punts de deixalleria mòbil. Els comerços locals participaran en la campanya repartint als turistes targetes codificades que els permetran accedir de manera temporal a les àrees tancades on es poden dipositar els residus de manera separada. Les targetes costaran un euro, que serà retornat quan els turistes la tornin al comerç. Pel que fa als pisos turístics, la responsabilitat d'informar els hostes recaurà en el propietari, que haurà d'explicar el sistema de porta a porta. Des del Consell Comarcal han remarcat que si bé la implantació d'aquest sistema de recollida selectiva ha estat un èxit, s'ha fet durant una època de baixa afluència turística, i han avisat que ara s'inicia un període en el qual cal vetllar perquè els visitants també s'hi adaptin: «Des de Setmana Santa fins ben avançada la tardor és quan estacionalment el Berguedà rep més quantitat de turistes i visitants. És per això que el Consell Comarcal inicia aquesta campanya per conscienciar els visitants que el Berguedà està fent un gran esforç per separar correctament els residus i que ens cal la seva implicació perquè la seva visita no suposi un pas enrere en tot el que s'ha aconseguit».