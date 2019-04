Bombers amb causa convoca la tercera edició de la cursa solidària a Cercs

Cercs viurà el cap de setmana que ve, 4 i 5 de maig, dues jornades esportives i solidàries organitzades per l'associació Bombers amb causa. La població acollirà la tercera edició de la cursa de muntanya Bombers amb causa, Memorial Rafa Arnabat'

La prova, que forma part del programa d'activitats de la campanya general Bombers amb causa, té com a objectiu recaptar fons per a la investigació de malalties infantils i per a programes socials d'atenció a la infància en risc, segons han explicat els seus promotors i organitzadors del cos de Bombers de la Generalitat. En aquesta edició, per primera vegada els fons que s'aconsegueixin es destinaran íntegrament al projecte Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Per a aquesta nova edició de la cursa, els organitzadors han preparat un ventall de categories per a totes les edats i nivells. Així, dissabte a partir de les quatre de la tarda es farà una cursa infantil que tindrà sortida i arribada instal·lades al pavelló poliesportiu de Sant Jordi de Cercs. L'endemà, diumenge, a partir de les nou del matí, es faran les proves per a adults, les quals es dividiran en tres modalitats: la cursa curta i la caminada, que compartiran un recorregut de deu quilòmetres amb 597 metres de desnivell, i la cursa llarga, de 23 quilòmetres, amb 1.470 metres de desnivell.

Aquesta tercera edició de la curs es va presentar en un acte públic al qual van assistir l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, la responsable de projectes de recerca de l'Obra Social Sant Joan de Déu a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Mercè Tura; el cap de Parc dels Bombers de Berga, Juli Lladós, i els organitzadors de la prova, els bombers Òscar Sánchez i Albert Corominas. Les inscripcions ja estan obertes i s poden fera al web cursademuntanyabombersambcausa.org. A l'edició de l'any passat hi van participar uns 200 corredors, gràcies als quals l'organització va recaptar uns 3.500 euros. La prova també serveix per homenatjar el bomber Rafa Arnabat, traspassat l'any passat, que va ser un dels impulsors del calendari solidari.