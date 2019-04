La cantata «Puig-reig canta» estrena conte amb CD que homenatja les onze edicions

L'Escola Municipal de Música de Puig-reig, conjuntament amb la resta d'escoles del municipi, han programat per al dissabte 5 de maig l'onzena edició del Puig-reig canta. Es tracta d'una cantata que els seus responsables han plantejat com un homenatge a les onze anteriors i han fet una nova versió de la primera, L'oreneta cuablanca, i de manera excepcional l'han enregistrat i publicat en un llibre.

Els responsables de la cantata Puig-reig canta han aprofitat la celebració de la diada de Sant Jordi per presentar i posar a la venda el conte L'oreneta cuablanca, que inclou les cançons i partitures d'aquesta onzena edició d'un esdeveniment pedagògic i musical que ja és un referent al Berguedà.

La creació del conte ha tingut la participació principalment de tres persones. Per una banda, l'alumne de l'escola de música i professor de català de l'IES Puig-reig Quim Puig, que ha escrit la història d'una oreneta que viatja a l'Àfrica i torna als pobles el Baix Berguedà. També hi ha pres part la il·lustradora Anna Corominas, que ha fet els dibuixos amb aquarel·les que acompanyen el text. Les il·lustracions presenten racons del poble i de Gironella així com de les colònies tèxtils on es desenvolupa l'acció. Finalment, també hi ha col·laborat el pianista, compositor i professor de l'escola de música Xavier Guitó, que hi ha posat la música amb una adaptació de les peces de la primera cantata, de ja fa onze anys.

El conte, del qual s'ha fet una tirada de 500 exemplars, inclou les partitures de les cançons, un CD i un codi QR en què es pot escoltar la història narrada per alumnes de l'escola i també es poden escoltar les cançons interpretades per l'alumnat de cant coral petit i l'orquestra de la mateixa escola. El llibre s'ha posat a la venda aquesta setmana a un preu de setze euros. La presentació es va fer a Gironella a partir de les cinc de la tarda a l'avinguda Catalunya i a partir de 2/4 de 6 a la plaça de l'Olivera de Puig-reig. En els dos actes hi van prendre part els tres autors del conte.

La publicació del conte ha estat un projecte impulsat amb molta estima per part dels responsables acadèmics que des de fa onze anys porten a terme Puig-reig canta perquè per primera vegada tindrà un suport físic. En aquest sentit, la tria per a l'enregistrament de la primera cantata s'ha plantejat com un homenatge a les onze edicions.

La directora de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig, Carme Altimiras, ha argumentat que «feia temps que dèiem que havíem de publicar les cantates, però mai no fèiem el pas per tirar-ho endavant, i com que L'oreneta cuablanca va ser la primera que vam dir, vam decidir que aquest any sí». Per al rescat d'aquella primera obra, els impulsors del projecte han enriquit les peces i les han posat al dia, tal com explica Altimiras: «El conte és el mateix, però en aquella primera edició tan sols hi havia un narrador i les cançons, i aquest any hi hem posat una mica de diàleg amb els personatges i l'hem publicat amb dibuixos d'Anna Corominas, que són genials, i textos amb part en lletra de pal perquè els puguin llegir els nens petits; també hi hem afegit un CD enregistrat per la coral de l'escola i l'orquestra, un codi QR i les partitures de la cantata d'aquesta any».

La directora de l'Escola Municipal de Música ha argumentat que les cançons que inclou el CD són les han enregistrat aquest any, amb la qual cosa ha esdevingut una mena «d' Oreneta cuablanca 2.0» respecte d'aquella primera cantata de fa més d'una dècada, els cantaires de la qual ja són joves que tenen entre quinze i disset anys. Altimiras no ha descartat que en el futur es puguin publicar altres edicions de la cantata: «La publicació d'aquest conte és una experiència que hem tingut i ja en veurem els resultats; jo crec que la gent tindrà ganes de tornar-hi per editar-ne alguna altra, potser de les que anem repetint. Hem quedat molt contents del projecte, hem patit pel que fa a aspectes com ara els dibuixos o l'enregistrament el CD, per veure si quedarien bé; però n'estem molt contents, ha estat una experiència molt bona». El projecte ha tingut el suport de l'AMPA i diversos patrocinadors.

A la cantata d'aquest any hi participaran uns 200 alumnes dels cursos des de P3 fins a segon de primària, els de quart i cinquè de Puig-reig amb les orquestres de corda dels cursos de primària i els de sisè amb la batucada, amb la qual cosa hi prenen part pràcticament tots els alumnes de primària, ja sigui cantant o tocant.