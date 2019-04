La Farsa torna a muntar «El diari d'Anna Frank» a Berga abans de viatjar a Manresa

L'Agrupació Teatral la Farsa puja avui a l'escenari del Teatre Municipal de Berga per representar El diari d'Anna Frank. Les entrades per a aquesta funció, que començarà a 2/4 de 10 del vespre, ja s'han pogut comprar a través del portal lafarsa.cat i avui mateix a les taquilles del teatre.

La tornada als escenaris dels actors de la companyia berguedana tindrà continuïtat la setmana que ve a Manresa, ja que la companyia ha entrat per primera vegada a la programació estable del teatre Kursaal amb aquesta mateixa obra, que La Farsa ja va estrenar la temporada passada.

El text que La Farsa va portar a escena el juny passat i que repetirà avui i la setmana que ve a Manresa és l'adaptació al teatre de Frances Goodrich i Albert Hackett, traduïda al català per Josep Maria Carreras. En aquest sentit, Vilella ha explicat que no hi haurà canvis en la producció, tot i que sí que s'hauran d'adaptar alguns elements a l'escenari del teatre Conservatori.