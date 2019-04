Uns inicis marcats per l'aprenentatge a la colònia Pons i l'exili del pare després de la guerra civil

arxiu particular

Àngel Badia Camps va néixer a la colònia Pons el 13 de desembre del 1929, fill de Josep Badia i Teresa Camps. El seu pare va ser alcalde de Puig-reig per Esquerra Republicana de Catalunya entre els anys 1934 i 1936, i l'any 1939, quan es va acabar la Guerra Civil Espa-nyola, es va haver d'exiliar a França. La seva dona, amb els dos fills petits, entre els quals l'artista, va haver de marxar del poble. Primer van viure a Gavà perquè allà hi vivia un tiet, i posteriorment a Barcelona, quan una amnistia li va permetre tornar amb la condició de no acostar-se a menys de cent quilòmetres del poble.

Àngel Badia es va començar a aficionar al dibuix a l'escola de Cal Pons, copiant làmines en tinta xinesa de Junceda. De jove va treballar de fuster a Barcelona. Els vespres, però, els continuava dedicant a dibuixar. En aquell entorn va conèixer dibuixants com Conti i Cifré, a qui ensenyava els seus dibuixos. Així va inciar una carrera professional que va derivar primer cap a la il·lustració i després cap a la pintura artística i es va especialitzar en la figura humana.