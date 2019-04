Puig-reig es vincula per sempre al pintor Àngel Badia amb una mostra permanent

La mort, el mes de febrer, del pintor de Puig-reig Àngel Badia i Camps, ha derivat en una vinculació de per vida de l'artista amb el poble amb una exposició permanent que ell mateix va voler deixar al municipi per tal que servís de referència a les noves generacions dels seus conciutadans.

Un any abans de la seva mort, el mateix Badia va comunicar a l'Ajuntament la voluntat de cedir al municipi una part de la seva obra, formada per 41 dibuixos, dos quadres d'inspiració marina i un nu femení. Ara Puig-reig ha fet realitat aquella voluntat i ha inaugurat la mostra «Exposició Permanent Àngel Badia i Camps» a la sala Ramon Llobet de la biblioteca Guillem de Berguedà. El consistori ha agraït «l'altruisme i la generositat» del pintor i la seva família i, alhora, ha remarcat el desig que la mostra també sigui un homenatge a la seva persona i carrera artística.

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha remarcat que aquesta exposició permanent ha nascut per esdevenir una «llavor» que faci florir en les noves i futures generacions de veïns l'afició per la pintura i la cultura i la percepció que qualsevol pot arribar a fer una gran obra. Per a l'alcalde, la mostra ha de possibilitar que es generi al seu voltant noves iniciatives artístiques i culturals: «Aquest era l'objectiu que tenia el mateix Àngel Badia, i així ens ho va fer saber. Ell hi va treballar fins a l'últim dia fins als més petits detalls; va ser l'ànima de l'exposició, que lamentablement no va poder veure finalitzada, però crec que està molt en la línia que ell desitjava».

Altarriba ha argumentat que «és un dels actius culturals més importants que tenim a Puig-reig; el fet que un pintor com Badia hagi volgut deixar part de la seva obra al poble és un orgull, des del moment que se'ns va proposar hem mirat de posar totes les facilitats».

La carrera professional de Badia es va iniciar en el sector del còmic, amb personatges com Capa Negra i Flecha Roja, els clàssics de l'editorial Bruguera, i col·laboracions amb la revista anglesa romàntica Valentine. Posteriorment va deixar el còmic per dedicar-se a la il·lustració per a editorials com ara Molino, Bruguera, Afha i agències com Seleccions Il·lustrades i Bardon Art. Badia utilitzava la fotografia per realçar el realisme de les seves creacions. D'aquells anys de feina com a il·lustrador en destaca especialment la feta per a l'editorial Molino en la col·lecció «Clasicos juveniles», amb la qual va començar a experimentar amb la tècnica de l'oli sobre cartró i tela.

L'any 1974 Badia Camps va realitzar la primera exposició. La seva tècnica figurativa es va anar perfilant preferentment cap a la figura humana i puntualment cap a natures mortes i paisatges. A partir del 1987 va exposar de manera regular a la sala Parés de Barcelona, i ho alternava amb exposicions arreu d'Espanya i el món. Paral·lelament no va deixar mai d'ampliar el seu aprenentatge en el dibuix i va continuar creant en aquest camp al Cercle Artístic Sant Lluc de Barcelona i a l'acadèmia Croquis, de la seva propietat.