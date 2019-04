Per la supervivència de les sardanes

Berga viurà aquest diumenge la 42 edició de la Trobada infantil i juvenil escolar de colles sardanistes, organitzada pels membres de Cim d'Estela i Brots de Cim de Berga. La trobada, que és hereva de l'antic concurs de La Salle i del Primer de maig, arriba aquest any inclosa en els actes oficials del programa que promou la candidatura de la sardana davant de la Unesco perquè sigui declarada Patrimoni de la Humanitat.

La cita té com a gran objectiu continuar promovent una tradició que en els últims anys ha anat perdent aficionats. Darrere d'aquest repte hi ha la lluita incansable d'amants de la sardana que fan el que faci falta per donar-la a conèixer sobretot a les noves generacions i d'aquesta manera fer-la sobreviure.

Susana López és una d'aquestes activistes invencibles de la sardana i coordina un equip de voluntaris que van per les escoles ensenyant a ballar sardanes i organitza la trobada. López explica que «per mantenir vives les sardanes ens hem d'adaptar als nous temps i donar totes les facilitats que ens demanen les escoles i les famílies. La societat canvia, els pares també, i si vols que la sardana es mantingui, hem d'evolucionar». Això es tradueix a «posar-hi moltes hores, ser persistent, tenir molta il·lusió i plantejar sempre solucions als problemes».

Així, els concursos sardanistes han evolucionat en aquestes últimes dècades en l'actual trobada, que respon a un acte de germanor sense competitivitat, amb un berenar i obsequis per a tots els dansaries. Per mantenir viva la cita, Brots de Cim de Berga de Cim d'Estela també l'ha fet itinerant. Aquest any les colles es trobaran a la plaça Viladomat, que és plana i, si plou, té a tocar l'envelat del passeig de la Indústria. A la trobada hi participaran cinc escoles: Xarxa, Vedruna, Santa Eulàlia, Sant Joan i Avià, les quals aportaran uns 80 nens i joves. López afirma que «estem contents amb aquesta participació, perquè hem recuperat algunes escoles; necessitem que els mestres i els directors ens donin suport». Prèviament a la trobada, cinc aficionats de Cim d'Estela i Brots del Cim han anat a les escoles.

La trobada s'obrirà amb un galop, una presentació de totes les colles i després es ballarà una sardana de lluïment i la de germanor en la qual es pot afegir to. Posteriorment s'oferirà berenar i obsequis als participants i finalment es farà una audició.

Aquesta nova edició de la trobada se celebrarà a partir de les 6 de la tarda a la plaça Viladomat de la capital berguedana amb la participació de la Cobla Principal de Berga. La Trobada infantil i juvenil escolar de colles sardanistes té el suport de l'Ajuntament de Berga i de la Diputació de Barcelona.