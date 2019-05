El Serra de Noet de Berga, un somni fet realitat

A la pel·lícula Smoke, l'actor Harvey Keitel encarna el personatge d'Auggie Wren, que regenta un estanc a Brooklyn (Nova York). Auggie cada dia fa una foto davant del seu estanc a la mateixa hora. El pintor berguedà Josep Maria Hontangas ha fet una experiència similar amb l'institut Serra de Noet . Des del balcó de casa seva, al barri d ela Font del Ros, des d'on té una bona vista dels terrenys on s'ha construït l'equipament, va anar retratant l'evolució de la construcció d'aquest equipament. «Cada dia, quan em llevava, sortia al balcó i hi feia una fotografia», ha explicat a Regió7. Què el va motivar a fer-ho? «Em va fer gràcia aquest tipus de construcció», amb estructures de peces de fusta contralaminada que «va anar pujant molt ràpid». Una selecció de sis fotografies d'aquest procés sistemàticament immortalitzat per Hontangas, il·lustren aquest article. A les imatges, es pot veure com aquesta construcció ha anat prenent forma des de final del 2017, quan es van iniciar els treballs, fins a la finalització.

El segon institut de Berga s'ha construït en uns terrenys situats just a sota del camp de futbol municipal i consta de tres edificis: un gran aulari de tres plantes, un menjador i un gimnàs, a més de tres pistes esportives. El nou immoble, llargament reivindicat, el paga íntegrament el departament d'Educació de la Generalitat i suposa una inversió de 4,5 milions d'euros (5,5 amb el 21% d'IVA). Les obres es van adjudicar a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per José Antonio Romero Polo, SAU&Vías y Construcciones SA.

El projecte el va redactar el despatx Fabregat & Fabregat Arquitectes. El procés constructiu que s'ha fet servir ha estat singular i alhora pioner en edificis promoguts pel departament d'Educació al país. El motiu és que s'han utilitzat peces prefabricades «de panells de fusta contralaminada CLT (acrònim de les paraules angleses Cross Laminated Timber) estructural tant per als panells de l'estructura vertical com per als panells de l'estructura horitzontal», tal com va explicar al seu dia a aquest diari l'arquitecte Joan Fabregat. Els panells de fusta contralaminada que s'han fet servir al Serra de Noet de Berga són fets d'avets de cultiu de la ciutat de Graz i es van portar expressament des d'Àustria.

Aquestes peces les va muntar una empresa especialitzada de Lleida. El sistema constructiu utilitzat ha permès que l'estructura dels immobles s'hagi pogut fer més ràpidament que amb el sistema tradicional. Es calcula que «cada metre cúbic de fusta que es col·loca pot suposar una reducció d'entre 1,5 a 2,5 tones de CO2 (entre el CO2 emmagatzemat a llarg termini i el que es deixa d'emetre en substituir-se les fàbriques d'obra ceràmica, formigó i acer». Per fer els tres edificis del nou centre s'han utilitzat 865 metres cúbics de fusta contralaminada CLT, que es traduiran en la reducció de 1.700 tones d'emissions contaminants de CO2 .

El nou edifici respon als criteris de sostenibilitat ambiental actual i tindrà certificació energètica de classe A. Els seus 3.480 metres construïts han esdevingut la terra promesa per a la comunitat educativa del Serra de Noet. «Guanyem molt espai», ha declarat a aquest diari Imma Casas, cap d'estudis. A les velles cargoleres hi havia 8 aules grans i 3 de petites i al nou centre n'hi ha 13 de grans i 4 de petites. Als barracons tenien una aula de visual i plàstica, un «minuscul taller» i una biblioteca. «Aquí tenim una biblioteca amb majúscules, una aula d'educació visual i plàstica, un taller amb totes les lletres i una aula de música», a més de laboratori, un servei que també tenien a l'antic centre. El nou Serra de Noet té un gimnàs (al vell centre no n'hi havia i això obligava a desplaçar-se fins al pavelló municipal per fer les classes d'educació física) que alhora serveix de sala polivalent, un menjador que «veurem quins usos i quin profit en podem treure», atès que actualment el centre fa horari intensiu. A més de vestidors. I tres patis «espectaculars» que multipliquen per molt el petit pati que hi havia davant dels barracons. I un factor qualitatiu que dona valor afegit a l'espai: gaudir «d'unes vistes immillorables». Una part de les aules mirem a la serra de Noet, que dona nom al centre, i unes altres permeten veure la muntanya de Queralt i el verd dels camps de la part sud de la ciutat.

El 30 d'abril del 2019 passarà a la història de Berga com el dia que es va estrenar el nou Serra de Noet, que ha deixat enrere uns barracons que des del 2006 han estat casa seva i que a priori havien de ser provisionals, una situació que s'ha perllongat més de 13 cursos.