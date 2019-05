Catalunya contra el Càncer busca voluntaris per a l'Hospital Sant Bernabé de Berga

Catalunya contra el Càncer de Barcelona inicia una campanya per trobar persones voluntàries per a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. L'objectiu és fer créixer la xifra de voluntaris per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i de les seves famílies durant la seva estada hospitalària.

Els responsables de l'entitat recorden que poden ser voluntàries persones amb ganes d'ajudar i amb una disponibilitat mínima de tres hores setmanals al matí, concretament els dilluns, dimecres i dijous. A més a més, han avançat que les persones que s'hi mostrin interessades rebran una formació prèvia i coneixeran de fons el paper de l'AECC. La tasca dels voluntaris és donar suport emocional al pacient i a la família, ajudar i rellevar el cuidador principal, desenvolupar les activitats d'animació i entreteniment, detectar les necessitats del pacient i la família i participar en la dinàmica de l'hospital. Per apuntar-se com a voluntari cal posar-se en contacte amb Èlia Gabarró, coordinadora del punt comarcal de l'entitat, a través del telèfon 651 04 44 90 o del correu electrònic elia.gabarro@aecc.es.