Una història d'amor a Gósol, plasmada en un còmic per al públic infantil

«El que em va inspirar és l'estada de Picasso a Gósol». Així explica l'artista de Vilafranca del Penedès, Aleix Milà, de 35 anys, el projecte que va portar a terme a Gósol. Es tracta d'un còmic en format A4 de 16 pàgines realitzat amb la tècnica de fotografia pintada, on afegeix algun escrit o expressió.

Milà ha explicat a Berguedà Setmanal que «la tècnica és una combinació de llenguatge verbal i visual». A la revista «hi surt tot el poble, des d'establiments com el restaurant el Forn o l'hostal Cal Franciscó, fins al Centre Picasso de Gósol, on hi ha el Marc, que m'ha ajudat molt». De la revista se'n van fer 1.500 exemplars, dels quals 300 van ser per a Gósol, on el cap de setmana passat es van repartir entre els veïns del poble i els visitants.

Aleix Milà comenta que «vaig venir a Gósol a passar uns dies, a descansar, a relaxar-me, a desconnectar, però el poble em va captivar, i sobretot la relació amb Picasso, la seva estada, la seva vivència, i vaig pensar que faria una revista amb fotografies i em dedicaria a pintar-les. Durant la meva trajectòria he fet revistes sobre l'amor, la mort del meu pare, sobre l'escola Cristòfor Mestre, on vaig anar quan era petit, la feina, l'aeroport del Prat; he fet un àlbum de cromos i aquest còmic de Gósol. Les revistes són una sortida professional i una forma molt potent d'expressar el que un pensa, sent i porta a dins».

La tècnica que utilitza de pintar fotografies «és complicada, ja que utilitzo diversos programes informàtics per acolorir parts de la fotografia, destacar-les i aconseguir una visió semblant a les tres dimensions. Faig historietes petites que siguin pur entreteniment. La fotografia és la imatge de la realitat i pintar-la requereix molta dedicació i hores. Llavors hi poso paraules i frases perquè els menuts s'hi entretinguin buscant-les, perquè els resulti més amè i atractiu».

Milà diu que «aquesta revista és una història d'amor que mostra la paciència, la constància i la fortalesa que ha de tenir un artista per afrontar una relació sentimental amb èxit. El projecte es basa en la meva persona i es diu La realitat de l'Aleix».

L'artista explica que «des que vaig fer les fotografies fins que he acabat la publicació ha passat un any. Només a pintar les fotografies hi he estat dos mesos, i el que m'ha costat molt és aconseguir els patrocinadors i els suports necessaris per poder-la fer. També he creat la marca Còmics Coon per poder editar els còmics i professionalitzar-los amb un important nivell de qualitat».

Milà diu que «vaig veure que la gent estava contenta amb el resultat del còmic. Quan el vaig entregar als responsables dels establiments col·laboradors, les opinions van ser molt favorables. També les de la gent quan els lliurava la revista. Aquesta setmana els establiments la reparteixen entre la gent».

La pròxima actuació serà a la biblioteca de la Universitat Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, on farà exposició de 15 peces de transferència del 3 al 28 de juny i la publicació d'una revista de 20 pàgines. Milà explica que «faig peces de transferència, de fusta, on transfereixo una imatge a les anelles d'un tronc, i a Vilanova combinaré les dues coses. Aquesta exposició estarà dedicada a les addiccions a les drogues. Jo havia estat addicte i és un aspecte que vaig convertir en treball. He fet exposicions sobre l'addicció i la síndrome d'abstinència a Vilafranca del Penedès, a la biblioteca Torras i Bages; fa pocs dies he fet una publicació a l'escola de Cabrera d'Anoia amb prop d'un centenar d'exemplars distribuïts entre els alumnes i, ara, a Vilanova i la Geltrú, presentaré aquestes històries personals i vitals».