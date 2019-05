L'escola de Sant Joan de Berga manté el pols amb el departament d'Educació

A punt per anar a dormir al centre ARXIU PARTICULAR

El grup en defensa de la segona línia de P3 de l'escola pública de Sant Joan de Berga està fent sentir la seva veu. Avui farà deu nits que dormen al centre d'ençà que el 16 de maig van iniciar una tancada per visibilitzar la seva reivindicació. Des de llavors ha plogut força i, amb la campanya electoral de les eleccions municipals pel mig, s'han mogut coordinadament per assolir el seu objectiu.

La directora d'Educació de la Catalunya Central els ha anat a veure. Dolors Collell els ha explicat el mateix que ja havia dit a aquest diari. «A Berga, totes les famílies que han fet opció de preinscriure's tant a P3 com a primer d'ESO en una escola pública tenen garantida plaça pública».

Collell també els ha assegurat que «a P3 cap grup quedarà per sobre de 25, que és la ràtio dels grups de P3. Tenim 56 demandes entre l'escola de Sant Joan i la de Santa Eulàlia i oferim 3 grups, que són 75 places». D'aquestes, n'hi ha 19 de vacants. I això és el que argumenten davant dels pares i mares, que no ho veuen gens clar.

Que no els hagin concedit la segona línia de P3 «és només la punta de l'iceberg» del malestar que es viu en una escola que aquest curs ja havia perdut una línia de P3 per baixa inscripció, 17 alumnes. «Aquest curs s'ha fet un esforç per aconseguir més matrícules», ha exposat Arantza Rey, presidenta de l'Associació de Mares i Pares. I s'ha arribat a 28 preinscrits, que superen la ràtio establerta de 25. Les raons d'Educació no els convencen perquè denuncien que aquest curs ja els han retallat un professor i mig i una tècnica d'educació infantil. «Al nostre entendre el Govern hauria de fer una aposta clara per una educació pública de qualitat. Els pares i mares que hem decidit portar els nostres fills a una escola pública hem apostat claríssimament per això», afirmen fonts de l'Ampa.

La protesta aquesta setmana s'ha traslladat al carrer posant cadires escolars amb números i rètols amb més números en fanals i elements del mobiliari urbà per denunciar que no són una xifra.