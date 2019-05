Prop de 200 voluntaris preparen una Berga Trail que arriba renovada

Fa mesos que hi treballen. Són 7 o 8 persones sota la direcció de Jordi Massaguer, bomber de professió i de 26 anys, que van posant a punt tota la infraestructura de la Berga Trail. Comunicació, patrocinis, infraestructura, voluntariat i altres aspectes necessaris perquè la cinquena edició de la Berga Trail sigui un èxit. L'associació Mountain Runners del Berguedà i l'Ajuntament de Berga organitzen aquesta dura prova, hereva de l'antiga Marató de Berga, que se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de juny, amb la novetat que les proves principals, les sènior, passen a dissabte i les infantils a diumenge.

Jordi Massaguer, que a més de director de la prova és el president de l'entitat, explica que l'objectiu és «crear més ambient esportiu i festiu a la zona de sortida i arribada, que aquesta vegada se situarà a la plaça Cim d'Estela. Una prova que podem fer gràcies també als prop de 200 voluntaris, la majoria socis, que ens ajuden i que són molt proactius amb els participants. Aquesta és una de les valoracions positives que ens fan un cop acabada la cursa, juntament amb el marcatge del recorregut. També gaudim de la col·laboració de diverses entitats de Berga».

Massaguer explica que «portar a terme la Berga Trail comporta molta feina i també un cost important que està entre 15.000 i 20.000 euros. Cal buscar patrocinadors i col·laboradors que ens hi ajudin». També destaca la feina de marcatge i diu que «cada any fem, amb algunes variacions, el mateix recorregut. A mitjan setmana marquem el recorregut. Fem uns equips de marcatge de 7 o 8 persones i cada un s'encarrega de senyalitzar un tram. Ho fem pocs dies abans de la cursa per reduir el temps d'impacte a la natura. El mateix dia de la prova, tenim una persona que a 2/4 de 6 del matí fa el recorregut per comprovar que tot estigui ben marcat, o senyalitzar-ho si algú ha tret les cintes. Aquest any hem fet unes cintes pròpies amb el logo de la cursa. Al final tenim els que anomenem els escombres, que van amb l'últim corredor i van traient la senyalització. Si queda pendent algun tram, hi anem l'endemà».

La Berga Trail també és gran premi Diputació de Barcelona i té el suport del Consell Comarcal del Berguedà. Massaguer explica que «com a novetats també canviem el logo i el nom de les curses. Ara passen a dir-se Berga Trail Sky Marathon, de 42 quilòmetres, Berga Trail Sky Race, de 25, i Berga Trail Express, de 15 quilòmetres. Diumenge es farà la prova destinada als més petits, la Berga Trail Kids, que se celebrarà al pla de Corbera».

Una altra novetat és que la marató es podrà fer de forma individual o per equips de tres persones, que es repartiran el recorregut i sumaran el temps. Entre les anècdotes, recorda que «tot i que en fem difusió a escala del Berguedà i Catalunya, sempre tenim alguns participants d'altres països. Un any hi vam tenir russos, xinesos i un americà».

Jordi Massaguer explica que la Sky Marathon està considerada una de les 10 maratons més dures de l'Estat i que «això és degut al fet que havia estat Copa del Món. Precisament ens agradaria que ho tornés a ser perquè compleix els requisits, però la taxa per ser-ho és de 10.000 euros. Faltarà trobar algun gran patrocinador».

Pel que fa a les inscripcions, es poden fer a través del web www.bergatrail.com. Massaguer demana que, qui pugui, faci les inscripcions aviat, ja que «aquests darrers anys la gent les fa a darrera hora i això ens provoca un greu problema al moment de fer les previsions». Els organitzadors esperen enguany arribar als 500 participants entre les quatre proves. L'any passat van ser uns 400 a causa de la coincidència amb altres convocatòries esportives.