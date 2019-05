Sabó artesà per estimular les emocions

Ivette Cortés Guitart té 35 anys, és educadora social i psicopedagoga, ha fet estudis de Naturopatia i viu a l'Ametlla de Merola des de fa poc temps. El seu objectiu era crear una empresa per produir sabons i altres productes naturals que fa sis anys que realitza particularment.

Quan es va establir a l'Ametlla, havia capitalitzat l'atur per tirar endavant aquesta iniciativa i va demanar suport a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Cortés explica que «des de l'Agència em van donar el suport necessari, em van acompanyar en tot i encara em truquen per fer el seguiment de com va la creació de l'empresa. També em van animar a presentar-me al concurs que em va ajudar a realitzar el projecte i conèixer altres iniciatives».

Actualment està treballant en la construcció de l'obrador, situat al número 14 del carrer de l'Església de Navàs. Cortés explica que «la intenció és disposar d'una zona interna on farem la promoció dels nostres productes i també un espai de botiga i taller tipus sala d'exposició que obriré a hores convingudes, perquè necessito fer molta feina d'obrador i l'emprenedor s'ha de moure».

La responsable de Floconut comenta que «em funciona bé la pàgina web que s'ha de convertir en una plataforma de venda on-line, i també moure'm per fires i mercats, visitar botigues, fer clients, has d'anar a picar portes. A la botiga també tinc la intenció de fer-hi tallers i formació per a grups, i un dels objectius és vincular-me al poble i a la gent de la zona».

L'objectiu de Cortés és obrir la botiga i l'obrador a final de setembre o començament d'octubre. Els productes que realitza són «el sabó i el xampú sòlid, els productes d'higiene personal per a la dutxa. També intento crear amb altres artesans tots els complements necessaris perquè, en el moment de la dutxa, una pastilla de sabó i una pastilla de xampú siguin suficients. En aquest sentit hi ha la filosofia de reduir envasos, de no haver de necessitar tantes coses».

Cortés diu que «faig, en sistema de paquets, una línia de sabons d'adults i una per a nens. A la d'adults hi ha el sabó, el xampú i el sabó per a ús facial. Vull explicar que també ens podem dutxar amb pastilla de sabó. Els facials i de nens són més de caire terapèutic i la resta de sabons són amb aromateràpia. N'hi ha que porten karité, cacau, oli d'oliva, i amb diferents olors i aromes que es vinculen a les emocions. Quan ve gent a les fires i els olora, veus que els captiva, i em vaig adonar que la gent es decantava en la tria segons què els inspirava l'aroma».

Cortés explica que «tot i que he de redefinir el catàleg, els sabons estrella són els de romaní, lavanda i farigola. Un altra característica important és que sempre utilitzo ingredients de proximitat, com les plantes o l'oli d'oliva, que és del Mas Migjorn de Navàs».