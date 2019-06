Contes per als infants per fer més visibles les persones que van en cadira de rodes

Anna Garcia Galceran arribava a l'escola Sant Marc de Cal Bassacs dimecres acompanyada de la seva germana, Cristina, i la seva mare. Era el darrer centre educatiu del Berguedà que visitava aquest curs. L'objectiu? Donar més visibilitat a les persones que, com ella, van en cadira de rodes. Com? A través dels contes que ella mateixa ha escrit.

Els alumnes de primer i segon de primària del centre gironellenc van escoltar atentament i encuriosits la història d'Anna Garcia. Després de llicenciar-se en Filologia Catalana va traslladar-se a Sardenya per treballar de professora adjunta de català a la universitat. Als 26 anys va patir una hemorràgia cerebral que la va deixar en cadira de rodes. La seva vida va canviar completament. «Hi veig doble, no tinc mobilitat a la mà dreta...», va explicar als infants amb l'ajuda de la seva germana. «Notava que els nens i molta gent que em trobava pel carrer em miraven», va dir.

Garcia va tenir una idea: escriure un conte per explicar als altres la seva situació i trencar barreres entre les persones en cadira de rodes i la resta de la societat. «Vam veure que no hi havia cap conte sobre aquesta temàtica ni amb protagonistes amb cadira de rodes», va dir la germana de l'Anna. Va ser ella mateixa qui, a partir de la seva experiència, va crear un personatge: l'Ona, per escriure una història protagonitzada per una nena en cadira de rodes. Després de la primera entrega, L'Ona i el seu aniversari, en va venir la segona, L'Ona i la pedra màgica. Els dos contes, dirigits al públic infantil, estan il·lustrats pel reconegut Joan Turu.

Des de ja fa un temps, Anna Garcia, acompanyada de la seva germana, visita centres educatius per explicar aquests contes als infants i, d'aquesta manera, trencar barreres i fer que el col·lectiu amb mobilitat reduïda no pateixi les discriminacions que encara avui dia té en la societat. Quina millor manera d'erradicar aquestes diferències que explicant-ho als nens. Els alumnes de l'escola Sant Marc van demostrar no tenir pèls a la llengua i van fer preguntes sense parar a les dues germanes per resoldre els seus dubtes: «Per què porta un pegat a l'ull? Per què va amb cadira de rodes?», van demanar-li només entrar per la porta. De mica en mica, la protagonista va anar desgranant la seva experiència, que es va complementar amb la narració dels contes que ha escrit. Ja té pensada una tercera entrega, que està acabant d'escriure per poder-la portar a les escoles un cop finalitzada.

Durant aquest curs, prop de 300 alumnes de nou centres de primària del Berguedà han rebut la visita d'Anna Garcia. La proposta forma part de l'activitat Contes inclusius. Parlem de diversitat amb els infants, que s'inclou dins del catàleg d'activitats que s'ofereix als centres educatius del Berguedà. Aquest curs també s'han programat activitats de sensibilització als centres de secundària amb diferents entitats com l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Ecom, Amputats Sant Jordi i la Comissió de Salut Mental del Berguedà.