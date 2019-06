Els alumnes de la ZER Berguedà Centre estrenen l'espectacle «Livin' Catalunya»

Els alumnes de la ZER Berguedà Centre estrenen avui, dissabte, l'espectacle Livin' Catalunya. Es tracta de la posada en escena del projecte artístic que han treballat els estudiants de les dues escoles (la Serra de Picamill de Vilada i la de Borredà) durant el curs de manera transversal en diverses de les matèries. L'estrena es farà aquesta tarda, a les 6 de la tarda al Local Cultural de Vilada, tot i que els veïns de Borredà ja van poder veure'n un tast el 25 de maig passat, durant la Fira de Primavera.

Una quarantena d'alumnes han treballat durant les darreres setmanes l'espectacle que sorgeix del projecte que s'ha dut a terme durant tot el curs. No és la primera vegada que la ZER Berguedà Centre impulsa aquesta metodologia. «Cada any treballem un tema diferent», ha explicat Bet Mas, una de les mestres del centre. Enguany, la temàtica escollida és Catalunya i els infants han treballat durant tot el curs diversos aspectes al voltant d'aquest tema central: la geografia, la història, les tradicions... ho han fet a través de les matèries habituals del currículum educatiu així com també en hores específiques dedicades al projecte o també a través de sortides, colònies, tallers i activitats escolars. Per exemple, ha destacat Mas, s'han treballat des de llegendes de Catalunya, passant per la descoberta de la flora i la fauna, fins a la cuina tradicional catalana.

Aquesta experiència i els seus coneixements quedaran recollits en aquest espectacle que han preparat les mestres de les escoles amb l'objectiu d'oferir una proposta artística on també s'han treballat altres disciplines com ara la música, el teatre i la dansa, entre d'altres.

Mas ha explicat que en aquest muntatge hi participen els 42 alumnes de les dues escoles, des de l'escola bressol fins a 6è de primària. A més a més, ha destacat, hi col·laboren antics alumnes així com les seves famílies. En aquest sentit, creuen que es tracta d'un projecte «interdisciplinari i global» que implica tota la comunitat educativa i serveix per «treballar els continguts des d'una altra perspectiva».