Un artista amb100 anys d'història

101 són els anys que farà el setembre el ja centenari Pere Trasserra, una fita que per si sola ja impressiona. Però per si aquest fet no fos suficient, Trasserra encara pinta, canta i desenvolupa les seves facetes d'artista, evidentment no amb les mateixes facilitats que quan era jove. Els últims quadres els va pintar l'any 2010 i, ara, un total de 37 obres són exposades a la residència Sant Roc de Gironella, en una exposició temporal que reflecteix la seva qualitat artística i humana i emfatitza el seu do per pintar.

Trasserra alterna dos estils de pintura: amb colors de fusta i a l'oli. L'autor domina perfectament les dues tècniques però utilitza més la primera. D'altra banda, també utilitza molt la tècnica del retrat. La gran majoria d'obres que s'exposen són pintades l'any 1955; no obstant aquest fet, impacta que l'any 2010, ja amb 91 anys, en va pintar de nous, els quals encara eren més detallistes i realistes que els pintats anteriorment. A més, el pintor reconeix que darrere cada quadre hi ha una història amagada, i a dia d'avui encara és capaç d'explicar-les.

Si ens referim a les temàtiques, Trasserra acostuma a pintar retrats d'actrius de cinema famoses, d'altres on es veu Jesús en diverses escenes de la Bíblia, imita fotografies de diaris, revistes o calendaris que troba interessants i, per últim, també pinta paisatges representatius per a ell, com un quadre en què pinta el paisatge que veu ell cada dia quan surt de la seva habitació de la residència, on es veu el riu Llobregat i tot el que envolta aquest paratge natural. També, en un altre quadre representa el poble de Castellar de N'Hug i, més concretament, les fonts del Llobregat.

D'aquesta gran capacitat per pintar, impressiona vertaderament la seva habilitat detallista a l'hora de crear els quadres. Trasserra cuida molt tots els detalls de les mans, les faccions facials i els trets més característics dels personatges que pinta. Entre les obres més realistes, destaquen dos quadres que representen els seus pares i un tercer en el qual reprodueix la seva neta el dia del seu casament.

Una vida dedicada a l'art

Però Pere Trasserra no només és un gran pintor. Al llarg de la seva vida també ha cantat a la coral, ha escrit dos llibres i s'ha implicat en tots els projectes artístics on l'han convidat.

La seva trajectòria laboral com a treballador de la fàbrica estava compaginada amb la seva trajectòria artística, i també amb la seva habilitat per fer de metge. De fet, va ser la persona que durant molts anys va posar les injeccions a la gent de la colònia de Viladomiu.

La seva passió per les arts sembla no tenir fi. De fet, fa deu anys, quan la seva neta es va casar, va voler participar en el casament cantant una cançó durant la cerimònia. Les seves dues filles expliquen que la cançó tenia una nota a la qual Trasserra no era capaç d'arribar. En comptes de tirar la tovallola, com hauria fet molta gent, Trasserra va llogar un professor de cant durant dues setmanes per poder-ho aconseguir, i finalment va poder complir un dels seus somnis i cantar en el casament de la seva neta.

Amb el pas dels dies, Trasserra comença a tenir alguna dificultat per llegir, però quan li recorden la melodia d'alguna cançó encara la canta com si fos fa cinquanta anys enrere, entonant perfectament cada nota i despertant l'admiració de tots aquells que encara l'escolten. Pere Trasserra és, doncs, tot un artista.