Berga tindrà una ruta lila perquè les dones surtin de nit «més segures»

Berga tindrà una ruta lila, és a dir, un recorregut pensat perquè les dones que surtin de nit per dirigir-se al centre de la ciutat -on es concentra la major part de l'activitat d'oci nocturn- o per tornar a casa se sentin «més segures», tal com ha explicat a Berguedà Setmanal la regidora de la CUP Roser Valverde.

La proposta ha sorgit després de la marxa exploratòria realitzada la setmana passada dins del procés de redacció del protocol d'actuació per a la prevenció i detecció de violències sexuals en espais d'oci. En aquesta ruta urbana a peu hi van participar una desena de dones per comprovar in situ els elements que poden millorar la seva percepció de seguretat i la utilitat dels espais públics tenint en compte aspectes com la il·luminació, el mobiliari urbà, l'accessibilitat, l'arbrat i el verd urbà, entre d'altres.

Tal com ha explicat Valverde, la passejada va servir per posar de manifest les problemàtiques que ja tenien presents que fan la ciutat menys segura de nit i que generen sensació d'inseguretat especialment al col·lectiu femení, com la manca d'il·luminació en alguns carrers, l'estretor de diversos vials o la manca d'edificis i equipaments oberts les 24 hores del dia. En aquest sentit, Valverde corrobora que «l'urbanisme és una peça molt important per aconseguir una ciutat feminista i més segura», i creu que «encara hi ha molta feina per fer».

És per això que una eina amb la qual creuen que es pot ajudar el col·lectiu femení i que pot servir d'estratègia compartida per a totes les dones que ho vulguin, és la creació d'una ruta lila, és a dir, «una ruta segura per a les dones que vulguin anar fins al centre de l'activitat de l'oci nocturn de Berga». A partir de les percepcions de les persones que van participar a la marxa exploratòria i de les eines que cadascuna té per sortir i tornar a casa de nit, es van marcar sobre el mapa tres recorreguts que tenen en compte diversos elements: carrers il·luminats i amples, amb la presència d'establiments o equipaments oberts les 24 hores del dia o amb vigilància i que evitin espais gens concorreguts. Valverde ha avançat que aquestes rutes es posaran a disposició de les dones que s'hi interessin durant les festes de la Patum d'enguany a través de les informadores del Punt Lila de la plaça Viladomat, tot i que ha anunciat que l'objectiu és que l'any vinent ja s'hi incloguin dins del mapa de la Patum que aplega tota la informació pràctica sobre la festa. A banda, té clar que, tot i que s'hagi prioritzat posar-ho en marxa per Patum, que és quan la ciutat rep més afluència de visitants, també serà una eina que tindrà utilitat durant la resta de caps de setmana de l'any per a l'activitat d'oci nocturn rutinària.

La ruta lila es divideix en tres recorreguts. Una que va des de la zona de l'institut Guillem de Berguedà fins al centre d'activitat nocturna, que passa pel passeig de la Indústria i el carrer Major. Una segona uneix aquest centre d'activitat amb la residència Sant Bernabé, passant pel carrer del Roser; mentre que la tercera uneix el carrer major i el barri de la Font del Ros, travessant el passeig de la Pau. En tots els casos s'ha previst que es passi per carrers amples, il·luminats i amb algun equipament amb activitat les 24 hores, com la residència, la benzinera o la Policia Local, entre d'altres.