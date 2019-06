«Cançó d'amor i de guerra» fa parada a Puig-reig dins dels actes de la festa major

Puig-reig viu immers en la seva festa major fins l'11 de juny. El programa d'actes tindrà la música com a protagonista. Entre les propostes musicals, cal destacar l'espectacle d'avui al vespre. El pavelló acollirà Cançó d'amor i de guer-ra, premi Enderrock 2017, a càrrec de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i de la Polifònica de Puig-reig.

L'espectacle disposa de la participació de solistes catalans de primera línia, com Marta Mathéu, Roger Padullés i Toni Marsol, en els papers principals, i amb la Polifònica de Puig-reig en les parts corals, dirigits musicalment per Francesc Cassú.

La música també serà protagonista demà, amb l'actuació de Roger Mas, que presentarà el seu darrer treball, Parnàs. Sense deixar la vessant musical, Buhos i Sixtus seran els caps de cartell del concert jove de divendres a la nit, mentre que els que vulguin recordar vells temps podran assistir, dissabte, al concert de Fundación Tony Manero.

La programació musical també busca la implicació dels més petits, amb l'espectacle a càrrec d'El Pot Petit. D'altra banda, l'orquestra Selvatana tancarà la festa el dilluns 10 de juny amb un concert i ball de gala.

Durant la presentació de la programació d'actes, la regidora de Festes, Alba Santamaria, va destacar que, més enllà de la música, hi ha actes per a tots els públics, des de petits fins a més grans, i va destacar especialment el taller de diables per als infants de les escoles, el correfoc pels carrers del poble o el pregó de festa major, que ahir havien de protagonitzar els veïns del municipi que tenen entre 86 i 94 anys.

La regidora va valorar positivament la participació de totes les entitats del municipi en l'organització d'algun dels actes que conformen el programa de propostes, que es pot consultar a www.puigreig.cat.