El consistori reforça la campanya Vull la nit durant la Patum amb l'ampliació del Punt Lila

La campanya Vull la nit impulsada per l'Ajuntament de Berga per promoure unes festes lliures de sexisme al municipi tornarà a tenir presència durant la celebració de la Patum a través de diverses accions. Tal com ha explicat el regidor de Drets Socials en funcions, Ivan Sánchez, «aquest Ajuntament va apostar fermament per fer front a les violències i agressions sexistes en l'àmbit de l'oci nocturn i, per això, seguirem implementant la campanya en totes les festes i especialment durant la Patum pel volum de gent que aplega la festa».

Per una banda, l'Ajuntament ha apostat perquè el Punt Lila de la plaça la Viladomat ampliarà l'horari d'atenció al públic i també oferirà un servei itinerant amb diverses parelles d'educadores que recorreran els indrets on es desenvoluparan els passacarrers de dimecres i dissabte. El servei estarà en funcionament durant un total de 54 hores, 19 més que l'any passat. Per donar a conèixer el Punt Lila, el dimecres 19 de juny hi haurà una sessió de música amb la DJ Magenta, a partir de la 1 de la matinada a la plaça de Viladomat.

La campanya, com l'any passat, anirà acompanyada de productes de marxandatge com ara la venda de samarretes o el repartiment d'adhesius que presenten una imatge renovada així com d'un fullet informatiu. El consistori també ha donat continuïtat a les sessions formatives iniciades l'any passat per als membres de les comparses patumaires. S'han programat dues sessions de quatre hores de durada.