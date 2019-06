La festa manté la música en directe als salts de tarda amb Entrompats Band

La xaranga Entrompats Band amenitzarà, per segon any consecutiu, els salts de Patum de tarda al barri de la Pietat. Des de l'any passat, la jove formació berguedana s'encarrega de posar la música als salts de la festa de dissabte i diumenge a la tarda –ahir ja van participar també en el darrer tram del passacarrers. Fins l'any passat, les tandes del vespre es realitzaven amb música enllaunada, ja que la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga posa la música en directe a la Patum de Lluïment i també a la passada de divendres.

Enguany, la xaranga Entrompats Band estarà integrada per 26 joves músics berguedans que han assajat durant les darreres setmanes per posar a punt les melodies patumaires. «Ens fa il·lusió tocar a la Patum, perquè és un tipus de bolo diferent del que estem acostumats a fer, com les festes majors», ha explicat Sheila Canudas, una de les membres de la formació. «És una mica difícil participar a les formacions musicals que toquen a la Patum i el fet de poder ser a la Pietat ens permet viure aquesta experiència, que és molt similar, i podem tocar les músiques i veure l'ambient», ha afegit.

La formació portarà a la plaça els arranjaments que el músic berguedà Joan Casas va escriure el 1985 i que ja van sonar l'any passat a la Pietat de manera inèdita. Es tracta de la revisió que Casas va fer de les seves versions l'any 2004 i que ha cedit a la xaranga Entrompats Band. A més a més, també interpretaran algun arranjament del director de la xaranga, David Quintana, i d'un dels seus integrants, Elies Barniol. «Potser la gent sent algunes diferències amb allò a què està acostumat, però creiem que ja està bé introduir petits canvis», ha destacat.



Una formació jove

Sheila Canudas explica que la xaranga va néixer el 2017, després de l'experiència d'alguns dels seus integrants de formar part , de manera puntual, d'una formació d'Igualada. «Vam coincidir uns quants que en teníem ganes i que vam pensar que ens agradaria engegar una xaranga a la comarca, tenint en compte que hi ha un buit en aquest sentit i tot i que hi ha bandes i cobles, no hi ha aquest tipus de formació» per amenitzar festes o cercaviles, per exemple. Aquesta serà la seva tercera temporada i ja tenen alguns bolos contractats, però esperen que el seu calendari d'actuacions creixi per donar a conèixer el nou repertori amb el qual estan treballant. En la seva curta trajectòria, els Entrompats Band han participat en diverses festes al Berguedà, a comarques veïnes i també a Andor-ra, entre d'altres.