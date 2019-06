La Pietat viu els primers salts de Patum amb cavallets restaurats i nous vestits per als nans

El barri de la Pietat es vesteix de Patum aquest cap de setmana per celebrar la seva particular festa, amb segell propi. Les comparses lluiran de nou avui a la plaça gran del nucli antic de Berga per reviure, un any més, la darrera de les Patums de barri que es conserva.

L'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat ha treballat fins al dar-rer minut en l'organització d'uns actes que cada vegada són més concorreguts, especialment, les tandes de Patum d'avui, dissabte, i demà, diumenge, amb la presència d'un públic infantil i més familiar del que es veu a la plaça de Sant Pere. Així ho considera el president de l'entitat, Aureli Rodríguez, que creu que «l'espai on se celebra la Patum de la Pietat dona marge als pares per deixar més llibertat als nens».

Després del passacarrers previst per a ahir a la nit, avui es viuran les primeres tandes a la plaça gran del barri amb la participació de totes les comparses. Enguany, l'associació ha treballat en la millora d'algunes de les peces de la imatgeria. Concretament, s'han restaurat els cavallets, «que necessitaven una repassada a fons», ha assegurat Rodríguez. Tal com ha explicat el president, la restauració l'ha duta a terme Eva Ordàs amb l'objectiu de reforçar-ne les estructures sense fer-les tan pesades, i fer-hi una nova pintada i els retocs necessaris. També s'han canviat les teles que envolten els cavallets. Per altra banda, els nans nous estrenaran avui vestits nous, i també s'han reemplaçat les bates dels guitaires, que l'any passat van quedar pendents de substituir. «Intentem cada any anar fent millores a les comparses i la indumentària dels seus integrants, segons les necessitats i també de la disponibilitat», assegura el responsable de l'associació.

Durant les darreres setmanes prop de 150 infants, que van apuntar-s'hi a través d'un procés de selecció per ocupar les places disponibles, han estat assajant per posar a punt els salts d'aquest cap de setmana, que donaran el tret de sortida als actes del Corpus d'enguany. Un cop el tabal ja ha anunciat que hi haurà Patum, a la Pietat els patumaires hi ensumen les primeres flaires de pólvora, senten petar els primers fuets de l'any i ja salten algun tirabol. «El més important és que faci bon temps», destaca Rodríguez. «Si no plou, la festa està assegurada, perquè la gent surt al carrer i és el que ens interessa», assegura.

Una altra de les novetats de la festa d'enguany és la renovació del bar que l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat instal·la a la plaça durant els dies de la festa. «Les vendes que fem durant la Patum són una part important de la font d'ingressos per finançar la festa i l'activitat de l'entitat», explica. És per això que enguany han apostat per «millorar el servei i evitar que la gent s'hagi d'esperar tant com els anys anteriors».



Record per Agustí Ferrer

La Patum de la Pietat i l'entitat veïnal ha volgut tenir un record pel recentment desaparegut Agustí Ferrer, que va ser alcalde de Berga i veí del barri de la Pietat, «i implicat a la vida associativa». Enguany, l'entitat ha recuperat el pòrtic que Ferrer va escriure l'any 1995 per la Patum de la Pietat. «Hem aprofitat el text que vam publicar fa més de vint anys per homenatjar la seva persona», ha explicat Rodríguez. «Aquest car-rer ple de records i d'història ens espera. Defugim les cabòries i escampem els maldecaps. Disposem-nos a fer xerinola de la bona que prou en sabem els berguedans», va dir Ferrer en el seu pòrtic del 1995. «Fem-ho doncs», ha afegit Rodríguez.