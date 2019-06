Sis empresaris entrevisten tretze candidats per treballar a l'hostaleria

Sis empresaris del sector de l'hostaleria han pogut conèixer 13 candidats per treballar als seus establiments en el primer Speed Dating d'hostaleria del Berguedà que ha tingut lloc aquesta setmana a l'hotel Berga Park. Aquesta metodologia consisteix que les persones candidates tenen cinc minuts per presentar-se i reivindicar-se com a treballador, a la vegada que els empresaris podien tenir una primera impressió de tots els candidats i els poden fer algunes preguntes. Els empresaris i els candidats van valorar positivament l'experiència