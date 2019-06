Berga Comercial col·labora amb el Sorteig de l'Or de Creu Roja Berguedà

Una setantena d'establiments de la UBIC de Berga vendran butlletes del Sorteig de l'Or per recaptar fons per als projectes de Creu Roja.

Durant la presentació d'aquesta col·laboració, la coordinadora de Creu Roja del Berguedà, Queralt Escobet, va agrair la implicació de Berga Comercial en la iniciativa. «Gràcies a la seva implicació hem aconseguit gairebé triplicar el nombre d'establiments que venen les butlletes pel sorteig d'enguany». La xifra de comerços col·laboradors ha passat de 26 als prop de 70. Va recordar la importància d'aquest sorteig que permet que l'associació recapti 40.000 euros que s'utilitzen directament per finançar els seus projectes socials. «És cert que tenim una part de finançament públic i d'institucions, però tampoc podem oblidar les quotes dels socis i activitats solidàries com aquest sorteig». Per la seva banda, el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, assegura que l'objectiu de l'associació és «col·laborar entre les diverses entitats i ser presents en tot el que es mou a la ciutat».