La berguedana Aura Coronado serà als World Roller Games amb la selecció

arxiu particular

La jove berguedana Aura Coronado arxiu particular

La jove veïna de Castellar de n'Hug, Aura Coronado, ha aconseguit la puntuació necessària per formar de la selecció espanyola absoluta. formada per 8 esportistes, per participar en la disciplina d'alpí en línia als World Roller Games.

La berguedana competirà en totes les proves individuals dins la categoria sènior, malgrat que només té 14 anys, ja que als World Roller Games es competeix amb els equips absoluts nacionals, junt amb la seva companya del May Luengo Esqui Club, Anna Borràs Solsona.

Les proves se celebraran del 9 al 12 de juliol al passeig del Migdia, al Parc de Montjuïc de Barcelona.

Tal com han explicat fonts del May Luengo Esqui Club, els World Roller Games és el més gran esdeveniment mundial que agrupa els campionats del món de totes les disciplines de roller sports.

Al llarg d'onze intensos dies de competició, els World Roller Games veuran en acció més de 4.000 atletes, els grans noms propis dels esports de la roda petita.