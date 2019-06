L'escola de Gironella corre pels drets dels infants

Per tercer any consecutiu, els alumnes de sisè de l'escola de Gironella han organitzat una cursa solidària. L'activitat, en què participen tots els alumnes de l'escola en diferents modalitats, té com a objectiu recaptar diners per a una entitat social que els infants creuen que poden ajudar. Enguany, l'entitat triada ha estat Creu Roja Berguedà, un col·lectiu proper i conegut pels infants, com afirma la tutora del grup de sisè, Montse Pont. Aquesta vegada s'ha aconseguit recaptar un total de 915 euros.

El projecte ja té una certa trajectòria. Fa tres anys es va fer per primera vegada i «ara els alumnes ja es mostren molt motivats durant tot el curs per fer-lo», ha afirmat Pont. Però, com tot projecte, darrere del producte final hi ha moltes hores de feina i planificació. L'esdeveniment es concep com un gran projecte transversal i l'alumnat s'ocupa de tot, desenvolupant-lo al llarg de tot el tercer trimestre. Enguany, ells han estat qui s'ha posat en contacte amb la Creu Roja, qui ha passat pels comerços de Gironella a demanar la col·laboració, qui ha demanat els permisos, qui ha fet les bosses dels corredors, qui ha fet els programes i la nota de premsa pels mitjans i qui ha dut a terme tota l'organització de la cursa, des de marcar el circuit fins a controlar que les proves es desenvolupessin amb total normalitat. En aquest últim punt, els alumnes han tingut la col·laboració de tots els docents del centre.

A més a més, els organitzadors s'han personalitzat les samarretes. Van fer la petició de col·laboració a Creu Roja, que ho va acceptar sense cap problema. A partir d'aquí, l'entitat els va proporcionar unes samarretes que els alumnes de sisè s'han personalitzat. Per fer-ho, han provat diversos mètodes però s'han acabat decantant per tirar-ho endavant amb unes plantilles que mares o pares han planxat a les samarretes, de manera que en cadascuna s'ha gravat el nom del protagonista. D'altra banda, ells també han estat els que han seleccionat la música que ha sonat al llarg de tota la tarda i qui ha portat a terme les funcions de tècnic de so.



Col·laboració innovadora

Per establir el mètode de col·laboració, ja que no es volia fer pagar obligatòriament a tots els participants i es volia deixar la llibertat perquè cadascú hi col·laborés amb l'import que volgués, els infants van pensar una manera molt original de fer-ho i que ha tingut molt bona acollida per part de tot el públic. Com que volien defensar els drets dels infants, van elaborar una llista amb els principals drets fonamentals que consideraven que tots els infants han de tenir. A partir d'aquí, tots els alumnes de l'escola de Gironella podien marcar un o més drets i, amb aquesta selecció, s'inscrivien a la cursa. Per cada dret de la llista que marcaven, el participant havia d'aportar la quantitat simbòlica de dos euros, fins a un màxim de deu per corredor. «Hi ha hagut gent que n'ha aportat més i d'altres que n'han aportat menys, però creiem que la conscienciació ha estat molt positiva», argumenta Pont.



Participació de l'institut

Pel que fa al format de les curses, enguany també hi ha hagut una novetat. En les dues primeres edicions, el format només estava obert a tots els alumnes de l'escola de Gironella, mentre que en aquesta tercera edició també s'ha obert als alumnes de primer d'ESO de l'institut de Gironella.

La iniciativa ha estat molt ben rebuda pels alumnes de l'institut Pere Fontdevila i la participació ha estat un èxit. Tant ha estat així que un dels docents que imparteixen l'educació física al centre de secundària ha demanat a l'escola que la proposta s'obri a tots els alumnes de l'institut.

Centrant-nos ara en la disputa de les curses, el menys rellevant en aquest acte solidari, aquestes es van desenvolupar seguint el següent ordre: al matí, els alumnes de primer d'ESO hi van fer la seva intervenció; ja a la tarda, els més petits va ser els primers a cór-rer (P3, P4 i P5) i van fer una volta al recorregut de la Font el Balç. Després va ser el torn dels alumnes de primària (de 1r a 6è), que podien fer les voltes que volien al circuit que hi havia delimitat. L'organització també preveu que els alumnes de sisè hi puguin tenir la seva intervenció, fet que motiva l'alumnat. En total, uns 270 alumnes van participar-hi amb una finalitat solidària.

En finalitzar totes les curses, seguint amb l'objectiu d'aconseguir fomentar la germanor entre tots els infants de l'escola, hi va haver un berenar per a tots els participants amb els productes que els diversos comerços de Gironella van proporcionar als organitzadors per a l'ocasió. A més a més, per als corredors de primer d'ESO es van repartir trofeus per premiar els primers classificats.

L'acte, que va ser organitzat pels alumnes de sisè de primària de l'escola de Gironella i conduït pel periodista Marc Canturri, va generar una gran expectació entre pares, mares, avis i àvies, que van assistir-hi per veure com els seus familiars corrien en aquesta cursa benèfica. En les dues edicions anteriors, els alumnes havien corregut per Save the Children i per Unicef i ja en preparen la quarta edició.