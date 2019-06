El quartet de la Coral Ressò de Sant Boi de Llobregat actuarà a Cal Bassacs

arxiu particular

Els integrants del quartet de la Coral Ressò arxiu particular

El quartet de la Coral Ressò de Sant Boi de Llobregat protagonitzarà un concert de gala el proper 23 de juny, dins dels actes de la Festa Major de Cal Bassacs. El concert serà a les 5 de la tarda a l'església de Bassacs.

El berguedà Pep Rodríguez és un dels integrants d'aquest quartet que ha sorgit de la Coral Ressò, una formació que va néixer amb la voluntat de ser un cor amateur que va iniciar les seves actuacions l'any 1982. Avui manté la seva activitat i porta a terme treballs quasi professionals. Amb els pas dels anys ha crescut amb gent que estima la música. Actualment és dirigit per Jaume Valero.

El repertori que oferiran el proper 23 de juny és un «gran viatge per diferents moviments musicals i per diferents països de tot arreu». Entre l'ampli repertori preparat s'hi podrà escoltar Bon dia, dels Pets, País petit, de Lluís Llach, Déjame, de Los Secretos, Hallelujah, de Leornard Cohen, «amb una versió exclusiva a cappella», una adaptació de Vestida de nit, així com també temes de gospel, entre d'altres.