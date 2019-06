«M'agrada pintar de tot, però la Patum em dona molt joc»

Va començar a pintar l'any 1986 a l'estudi del reconegut Joan Ferrer. Jaume Cardona és mecànic jubilat però durant la seva etapa professional ja combinava la feina amb la seva passió: la pintura. «Jo soc de Graugés i sempre veia persones que passaven hores davant del llac amb teles fent quadres i pintant paisatges, i com que sempre m'havia agradat la pintura i a l'escola el dibuix se m'havia donat molt bé, em vaig interessar per començar a fer classes», relata Cardona.



«Vaig conèixer en Joan Ferrer i anava dos dies a la setmana al seu estudi», recorda. Va ser durant aquesta etapa que va adquirir tots els coneixements que posteriorment ha aplicat a les seves obres. «Amb el Joan vam aprendre tots els estils, sobretot dels corrents més moderns», explica. A partir d'aquí cadascun dels alumnes s'ha buscat el seu propi estil, tot i que Cardona creu que no s'ha especialitzat en cap tècnica ni en cap corrent concret. «M'agrada pintar de tot», afirma, tot i que sobretot el que més fa és pintura acrílica sobre tela i de mitjà i gran format. Aquest tipus de quadres són els que es poden veure, principalment, a l'exposició que fins a principi de juliol es pot veure a la sala d'art del grup Verdaguer 7 del carrer Major. Cardona forma part d'aquest col·lectiu que uneix pintors berguedans, deixebles de Joan Ferrer. En aquesta exposició, titulada «Motius patumaires, per penjar i trepitjar» -que comparteix espai amb les rajoles patumaires dels germans Palleco- Cardona hi mostra una part de la seva obra vinculada a la festa berguedana per excel·lència. «M'agrada pintar de tot, però la Patum dona molt joc», afirma. Una part de les obres que formen la mostra han estat pintades els darrers mesos. «Els quadres més de gran format estan fets expressament per exposar a partir de fotografies de la Patum portades a grans dimensions», explica. A més a més, hi ha afegit altres treballs realitzats en els darrers anys, alguns dels quals ja havia mostrat en públic. En alguns utilitza d'altres tècniques, com el collage o la pintura sobre paper, en lloc de treballar sobre tela.



Cardona es defineix com a patumaire. i el que més li agrada és reproduir a les seves obres un dels elements imprescindibles de la festa: el foc. «Molts dels quadres que faig tenen el foc com a protagonista i és el que també em dona més joc per recrear-m'hi artísticament», explica. La mostra està tenint molt bona acollida. «Som al centre de Berga i molta gent passeja aquests dies de Patum pel carrer Major. Hi ha qui es para a l'aparador i altres hi entren i miren els quadres, i fins i tot n'he pogut vendre uns quants», diu satisfet.



El pintor troba molt necessari que la ciutat disposi d'una sala com la que ha posat en marxa el col·lectiu Verdaguer 7, del qual forma part. «Cal donar vida al barri vell de Berga i revitalitzar el carrer Major amb petites accions com aquesta és important», afirma.