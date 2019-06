La Patum no es fa sola, la fem entre tots!

Com a regidor a l'Ajuntament de Berga, durant els darrers quatre anys he intentat treballar sempre per a les persones, encara que hagi estat a l'oposició, escoltar tothom i canalitzar les peticions, queixes i iniciatives que els berguedans i berguedanes em feien arribar, ho comunicava als responsables i col·laborava per aconseguir una ciutat millor.

Per a mi, les dues sessions plenàries més importants són la dels pressupostos, on es tracten i aproven els diners necessaris per al funcionament de l'Ajuntament durant tot l'any, i el ple de Corpus, on, solemnement, aprovem celebrar un any més la festa de la Patum. Dos dies que, com a berguedà, em van omplir de satisfacció.

Vull destacar significativament el salt de Patum que vaig tenir com a regidor, i que vaig poder gaudir molt en compartir-lo amb l'Anna Clarà i els amics de la Fundació Tutelar del Berguedà.

Com a president de l'Associació de Veïns del Tossalet de les Forques, també formo part de la junta de seguretat de la ciutat en representació de les associacions de veïns. He pogut conèixer de primera mà la feina que porten a terme durant tot l'any i sobretot per Patum, els cossos de seguretat i emergències, i he de dir que és molt lloable. Per això, aprofito aquesta oportunitat per felicitar, per la tasca que fan, la Policia Local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Bombers, Creu Roja, SEM, Hospital Sant Bernabé, Protecció Civil, treballadors i brigada de l'Ajuntament, comparseria, mitjans de comunicació, patumaires i totes les persones que, amb el seu gran esforç – moltes vegades desapercebut–, fan possible que totes i tots cada any puguem gaudir de la millor festa del món, la Patum.