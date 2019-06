Sempre he sentit a dir que hi ha tantes Patums com patumaires hi ha. I és ben cert, i de regidor t'adones, més que mai, que cadascú la vivim, la sentim i en gaudim d'una manera diferent. Guardo molt bons records i molts moments especials d'aquests quatre anys. Diuen que el millor record és el primer que et passa pel cap, i escrivint aquestes ratlles el primer instant ha estat els 4 fuets que es van celebrar el diumenge 28 d'agost del 2016, els 4 fuets de la Patum del centenari. Van ser els més màgics que he viscut mai, perquè es van fer gràcies als noies i noies de l'Escola d'Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt. Impossible descriure el que es va viure. Un gran encert per part dels organitzadors!

I l'altre gran moment que recordo i em posa els pèls de punta és el salt de nans vells que vaig fer a la Patum de l'any passat. Un somni de feia anys. Moltes sensa-cions viscudes en molt pocs minuts: els nervis previs, sortir des dels baixos de l'ajuntament, sentint el bullici de la plaça, saltar allà al mig i sentir els crits d'ànims dels que estan fent rotllana perquè tot surti bé... Una experiència que mai oblidaré de la meva carpeta de records patumaires.