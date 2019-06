Els accidents a Berga disminueixen el 19% en un any i tornen a xifres del 2014

Els accidents a la xarxa viària de Berga han disminuït, en un any, el 19,13% i es recuperen les xifres registrades el 2014. Segons la memòria anual del cos la Policial Local de la capital berguedà del 2018, que s'ha fet pública aquest mes de juny, hi ha hagut 93 accidents de trànsit, 22 menys que l'any anterior, quan se n'havien registrat 115. Tal com mostra el gràfic adjunt en aquesta mateixa pàgina, l'any 2016 hi va haver a la ciutat un total de 109 accidents, mentre que el 2015 en van ser 100, també per sobre del total de registrats aquest 2018. El 2014 la xifra va ser exactament la mateixa que la de la darrera anualitat: 93.

La memòria també recull quines són les causes d'accidentalitat, és a dir, els motius pels quals tenen lloc els accidents. Segons les dades del 2018, la majoria d'accidents van ser envestides, un total de 23; d'atropellaments, dins i fora del pas de vianants, n'hi va haver un total de 17; de raspats laterals entre dos vehicles, fins a 18; de pèrdues de control del vehicle o sortides de la via, concretament 13. En menor mesura, també es van registrar accidents per no respectar els senyals d'estop o de cediu el pas, així com per la realització de maniobres prohibides. Pel que fa a l'evolució des del 2015, aquestes dues darreres causes han disminuït considerablement, en canvi, han augmentat els atropellaments (com es pot veure al quadre).

Dels 93 accidents que es van registrar el 2018, 71 van ser sense ferits, 21 amb ferits greus i 1 en la categoria de ferits molt greus. Aquesta darrera tipologia, que requereix d'atestat, baixa dràsticament en un any, ja que l'any 2017 se'n van registrar fins a 17.



Carrers amb més accidents

L'informe policial també identifica quins són els carrers de més freqüència d'accidentalitat. La rotonda de l'ambulatori és un dels punts de Berga on hi ha més accidents. La memòria anual de la Policia Local detalla els espais urbans on coincideixen més incidents, així com les cruïlles i l'esmentada rotonda, a l'encreuament entre el passeig de la Indústria i el carrer Quim Serra, que permet accedir al carrer que porta fins a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, i on es van registrar quatre accidents durant tot el 2018 i és el punt més crític de la ciutat.

La detecció d'aquestes ubicacions més perilloses i on es registren més problemes permet als responsables del cos proposar-hi accions de millora de la seguretat, sempre que sigui possible. Tal com ja va explicar aquest diari en la presentació de la darrera memòria, durant aquest any s'han fet accions, per exemple, per fer més segura aquesta rotonda de l'ambulatori instal·lant-hi senyalització lluminosa, sobretot, pensant en la circulació durant la nit, tenint en compte que hi ha hagut atropellaments. Aquesta rotonda també serveix de pas de vianants que comunica la part superior del passeig de la Indústria amb la part inferior.

Segons l'informe, la resta de cruïlles on s'han registrat més accidents són la del passeig de la Pau amb el carrer Gran Via i la del car-rer del Roser amb el Cervantes. Per altra banda, el passeig de la Indústria, el passeig de la Pau i la Ronda Moreta són les vies de la ciutat on es concentren més accidents, tal com també recull la memòria, que recull que només en el darrer any, tant al passeig de la Indústria com al de la Pau, hi va haver 8 accidents, i a la Ronda Moreta, 5. Aquests tres punts són els més transitats de la ciutat, és per això que és habitual que la xifra sigui elevada en aquests vials també la resta d'anys.

Altres punts que cal tenir en compte són la carretera de Sant Fruitós i el carrer Quim Serra. En canvi, al carrer Gran Via, que és dels que travessen la ciutat pràcticament de banda a banda, només s'hi van registrar dos accidents durant tot l'any.



Als matins, més accidents

Els conductors homes d'entre 26 i 65 anys són els que tendeixen a tenir més accidents, si més no, segons les dades recollides a la memòria del 2018. En canvi, pel que fa a les dones, la franja d'edat és més reduïda i l'accidentalitat més alta és entre els 46 i els 65 anys.

La memòria també reflecteix que l'hora més crítica del dia és el matí. Durant l'any 2018, de 10 a 11 es van registrar 10 accidents, el mateix nombre que de 12 a 13 hores. D'11 a 12 i de 13 a 14 hores n'hi va haver 7. A la tarda, les dades són més baixes , excepte de 16 a 17 hores, en què tornen a pujar fins als 7. Aquestes hores corresponen als moments de més trànsit a la ciutat i, per tant, és quan hi ha més probabilitats que hi pugui haver accidents.