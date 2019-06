La Universitat Catalana d'Estiu de la Natura ja supera enguany el centenar d'inscrits. «Habitualment ens situem a la ratlla dels cent, però en aquesta edició ha tingut molt èxit el curs sobre la vinya de muntanya», ha explicat Dolors Grau, codirectora de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.

El perfil principal de persones que assisteixen als cursos són professors de primària i de secundària d'arreu del territori. «No només hi ha gent del Berguedà, sinó que cada vegada hi ha persones que ens visiten per primer cop i que llavors repeteixen», diu Grau. En aquest sentit es mostra molt satisfeta del tipus d'alumnat que passa per la universitat. «Els alumnes que venen als cursos tenen moltes ganes d'aprendre i mai tenen tard per marxar, perquè estan molt interessats i fan moltes preguntes. Realment, en general, estan molt motivats i això ens agrada», assegura Grau.

Els cursos s'inclouen al Pla de Formació Permanent del professorat de secundària i primària del departament d'Ensenyament de la Generalitat, i també poden ser reconeguts com a crèdits ECTS per als estudiants universitaris.



Conferència per al públic

Les formacions tindran lloc del 8 al 13 de juliol al matí al Pavelló de Suècia. A la tarda es faran les visites pel territori. A més a més, el divendres 12 de juliol, a les 19.30 hores, tindrà lloc la conferència L'art romànic català. Una introducció, a càrrec de Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic, oberta a tothom.