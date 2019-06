El Berguedà assoleix 2,2 milions d'ajudes dels fons Feder des del 2016 fins al 2019

Des del 2016 fins enguany el Berguedà ha aconseguit un total de 2,2 milions d'euros d'ajudes dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (Feder) per portar a terme diferents obres d'arranjament del patrimoni.

El primer Feder resolt el 2017 portava per títol «Valorització del patrimoni industrial al Berguedà» amb una ajuda d'aquestes fons europeus de 975.949,58 euros.

El febrer del 2017, l'aleshores consellera de Governació, Meritxell Borràs, juntament amb el president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Gironella, David Font, el de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i el de la Pobla Vicenç Linares, van informar que a quatre municipis del Berguedà (Gironella, Puig-reig, la Pobla de Lillet i la Nou de Berguedà) hi invertirien 1,9 milions d'euros en diferents projectes de recuperació d'edificis històrics singulars d'ús industrial i la integració d'espais naturals de l'entorn del riu Llobregat. Aquest projecte s'ha d'acabar a final d'aquest any i ha de suposar una inversió d'1,9 milions d'euros. Es farà la reconstrucció del teatre de Viladomiu Nou (Gironella), la rehabilitació de la Tor-re Nova de Cal Pons (Puig-reig) per a ús polivalent, la rehabilitació de l'edifici del xalet del Catllaràs, un projecte d'implementació de codis QR al llarg d'un circuit a la Nou de Berguedà, la integració de l'antiga colònia de Cal Metre dins del teixit urbà de Gironella i la creació d'una ruta de l'Aigua del Llobregat. Els ajuntaments que se'n beneficien han de completar l'altra 50% del cost de les actuacions que volen desenvolupar.

Aquest mes Regió7 publicava una nova fase d'ajudes Feder. Bagà, Guardiola, Fígols, Cercs, Gironella, Puig-reig i Montmajor, que van demanar 2.988.720,82 euros de subvencions d'aquests fons a través del Consell del Berguedà, rebran 1.244.502,84 euros que han de fer possible obres per valor de 2.489.005,68 euros.



Projectes al Llobregat

L'1,2 milions d'euros aconseguits aquest any seran per a 11 projectes destinats a impulsar recursos patrimonials a l'entorn de la Via Blava del Berguedà.

Així, s'han demanat ajudes per restaurar l'edifici de Palau de Bagà; per fer l'estabilització del sostre de la mina de petroli de Riutort de Guardiola; la creació d'un itinerari exterior de la ruta del cretaci de Fumanya, a Fígols i Cercs; per a la remodelació de l'església Vella de Gironella; per millorar tancaments de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou (Gironella); per a la consolidació del Pont Vell de Gironella; per a la creació d'un parc i miranda sobre el riu Llobregat; per a l'adequació de la segona planta del Museu d'Art del Bolet de Montmajor; per rehabilitar i condicionar l'edifici Batan i les Cardes a la colònia Pons de Puig-reig; per a la millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i l'ampliació de l'enllumenat públic a la zona del Bosquet de Cal Pons i el camí d'accés a la Torre Nova de Puig-reig.