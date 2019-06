'Cakes' centenaris del Berguedà al món

Tot i que enguany celebren els 100 anys com a empresa familiar, Ballarà SL, de Puig-reig, va néixer, de fet, de la botiga de pastisseria del rebesavi de l'actual gerent, Joan Ricart Ballarà, Jaume Ballarà Serra, el 1896. La família compta com a any d'inici quan el besavi, Jaume Ballarà Ballús, va començar a vendre fora de Puig-reig el 1919. Més tard va passar a mans de l'avi, Jaume Ballarà Trasserra, que a més de la Pastisseria Ballarà situada al mig del poble, a la plaça de la Creu, va augmentar la venda de productes com croissants, xuixos, ensaïmades i canyes de cabell d'àngel a altres comarques.

El pare de Joan Ricart Ballarà, Joan Ricart Ferrer, fa 20 anys va donar una forta empenta a l'empresa, en construir la fàbrica nova, situada al polígon de Cal Prat, on es va traslladar la producció després d'estar durant més de 15 anys en una nau de l'antiga fàbrica tèxtil de la colònia de Cal Casas.

Cinc generacions que amb el seu «esforç, tenacitat i empenta» han pogut tirar endavant, consolidar uns productes, una marca i arribar a l'actualitat, en què exporten els seus cakes a més de 15 països i amb la previsió d'ampliar-ho. Expliquen que «el primer cake que vam fer el va fer l'avi de Joan Ricart Ballarà per a un client de Mallorca. Només en fèiem dues vegades a l'any i unes cinquanta caixes».

Ricart Ballarà comenta que «el canvi de pastisseria a l'empresa actual va comportar agafar el cake, perfeccionar-lo i portar-lo a un altre nivell. És el que fem ara, adaptar el producte als gustos del mercat i, a través de diversos clients, portar-lo a molts països del món». Joan Ricart Ferrer explica que «vam triar el plum-cake perquè la resta de productes que fèiem no eren tan competitius. Aleshores hi havia una altra empresa internacional que també en feia i va deixar de fabricar-ne. Vam decidir anar per aquest costat i va ser un encert, tot i que va ser difícil donar-lo a conèixer perquè aquest país no hi estava acostumat».

«Jo no sé com aquest jovent s'ho fa, però tenen molta empenta, obren mercats i lluiten dia a dia per millorar», comenta Ricard Ferrer.

L'empresa, que va néixer a Puig-reig, no s'ha plantejat, a hores d'ara, deixar el municipi on té les arrels. «La situació és molt bona perquè som al costat de l'autovia. Hi ha bones comunicacions i la qualitat de vida que tenim aquí no la podríem pas tenir a Barcelona», afegeix Ricart Ballarà.

Actualment Ballarà fabrica setze varietats de cakes i de cara a les festes de Tots Sants, també confecciona els tradicionals panellets.