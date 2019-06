La festa templera de Puig-reig estrena avui al matí més oferta d'activitats

El castell de Puig-reig acull aquest cap de setmana una nova edició de la Festa dels Templers. L'Associació Cultural Templers de Puig-reig i l'Ajuntament han programat activitats durant tres dies –les propostes havien de començar ahir a la nit– i la novetat d'aquesta edició és l'ampliació del programa a dissabte al matí, i així avui la fira obrirà a les 11 del matí i tancarà passada la mitjanit.

Fins l'any passat, el certamen obria divendres a la nit amb una conferència inaugural i un concert –que enguany es repetirà– però la programació no es reprenia fins dissabte a mitja tarda. L'organització ha decidit, enguany, oferir actes el dissabte al matí per ampliar la programació.

L'onzena edició de la festa manté la línia dels darrers anys amb la voluntat d'arribar a tots els públics, tal com va explicar el regidor de Cultura, Jesús Subirats. «Tenim propostes per als més menuts i per al públic familiar, i també d'altres d'àmbit més general», va concretar.

Àngel Roset i Sira Ribal, membres de l'organització, van destacar la incorporació enguany de noves activitats, com el Game of shields. Es tracta d'un joc de pistes per la zona del castell que al final tindrà una prova de l'estil d'un room escape. «És una activitat per al públic familiar que durararà una mitja hora i que es podrà fer en grups de 2 a 5 persones», va detallar Roset. Enguany també s'estrena un concurs de cuina medieval al campament que s'instal·larà als peus del castell.

Pel que fa a les recreacions, el coordinador del certamen, Dídac Flores, va avançar que enguany s'han unit tres dels espectacles que s'oferien en altres anys de manera separada. Avui al vespre tindrà lloc l'espectacle teatralitzat de Guillem de Berguedà als Templers, seguit de la baixada de torxes i la iniciació dels nous templers. Com en les darreres edicions, prop de 300 persones participen i col·laboren en l'organització d'aquesta mostra, «que és el que fa la fa més gran», van afirmar membres de l'organització .