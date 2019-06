Josep Lara: «Tenim molt bons tècnics que creuen» en les ajudes europees

Torre Nova de Cal Pons, on s'actua amb ajudes Feder

Josep Lara, president en funcions del Consell Comarcal del Berguedà, ha destacat l'important volum d'ajudes assolides. El president ha destacat i atribuït l'elevat nivell d'ajudes assolides per l'ens a la bona feina dels tècnics del Consell. «Tenim molt bons tècnics que creuen en aquests recursos».

Com ja es va fer amb el Feder de recursos patrimonials, la tramitació del concurs i l'adjudicació es fa a través del Consell Comarcal. «Penso que aquest programa és un exemple que el Consell serveix per mancomunar serveis, per treure profit comarcal de la institució».

A banda dels 2,2 milions d'euros dels fons Feder, l'ens comarcal i els ajuntaments beneficiaris han aconseguit 487.974 euros de la Diputació de Barcelona, que seran per cobrir el 25% del 50% que hi han d'aportar els consistoris. També s'han obtingut 596.218, euros de plans de foment de territorial de turisme. I 966. 576 euros per portar a terme un projecte d'especialització i competitivitat territorial.