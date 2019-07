Una ajuda de la Diputació de Barcelona de 20.000 euros facilita la publicació d'un catàleg ampliat de productes d'agroalimentació comarcals amb la intenció de fer arribar la producció més artesanal del Berguedà a públics més amplis

El comerç tradicional proporciona més de 150 llocs de treball estables al Berguedà, segons l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB). Actualment, hi ha més de 60 empreses que elaboren productes artesanals i els comercialitzen a la comarca. Els productors es localitzen de manera majoritària al baix Berguedà i produeixen principalment carn i embotits.

«El petit comerç a la comarca encara pot créixer més», explica Neus Piniella, gerent de l'ACEB. «És un dels més potents de la comarca, té una clientela molt constant, però no aconsegueix donar-se a conèixer als turistes que decideixen venir a passar uns dies al Berguedà», assegura.

«Tot i ser un comerç tan consolidat, aquests productors tenen una limitació, la seva producció es basa en els seus recursos, tant materials com de personal i econòmics. És per aquest motiu que la quantitat elaborada és tan limitada», explica Piniella. «Les empreses del Berguedà necessiten més inversió per poder-se obrir a nous mercats», afegeix la responsable de l'ACEB.

Tot i la limitació en el procés productiu, una gran part dels productes oferts al Berguedà han obtingut el reconeixement de la Xarxa de Productes de Terra de la Diputació de Barcelona. La Xarxa és una agrupació voluntària de 12 ens locals d'àmbits supramunicipal impulsada per la Diputació el 2010 que agrupa més d'un miler d'empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat. Amb la intenció d'enfortir aquesta tipologia de producte, i dins el marc del Pla Estratègic i Operatiu aprovat per la Xarxa el 2016, l'organització disposa de 6,4 milions d'euros per invertir en 325 activitats per potenciar el comerç artesanal.



Un producte desconegut

Com a mesura per potenciar la visibilitat, la Diputació de Barcelona ha subvencionat una estratègia comercial dibuixada conjuntament per diverses entitats locals per relacionar productors directament amb un client potencial, el turista. «La població resident a la zona ja coneix perfectament el producte, és per això que, juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gironella i l'ACEB, hem decidit adreçar-nos a un client en potència: el turista», explica el president de l'Associació d'Agroturisme, Jordi Pellicer. «Dar-rerament hem detectat un turista provinent de l'àrea metropolitana que demana productes del municipi a les cases rurals però que no sap on trobar-lo», afegeix la gerent de l'ACEB.

La falta d'orientació dels turistes està motivada per la prohibició estatal de vendre productes de zona zero a les cases d'agroturisme. La prohibició impossibilita que un punt de contacte com les cases puguin apropar directament el producte. És per aquest motiu que les quatre entitats van decidir aglutinar aquests productes en un catàleg per tal de poder-los distribuir en els punts turístics i establir un contacte directe amb el productor, sense necessitat de tercers.

El catàleg inicial va incloure un total de 22 empreses productores i se'n van editar 2.000 exemplars, distribuïts per les cases de turisme de la comarca. L'únic requisit que han de complir aquestes empreses fa referència a la disponibilitat: han d'estar disponibles de dilluns a divendres. A causa de la «bona rebuda» que va tenir, segons el president de l'Associació d'Agroturisme, la Diputació va decidir destinar 20.000 euros en la creació d'una nova edició per al 2019. Aquesta tirada ha estat de 6.000 catàlegs impresos, on apareixen representats 44 productors locals. A més, s'han ampliat els punts de distribució i s'han repartit als càmpings de la comarca.