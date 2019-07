Berga llueix personalitat en la mostra dels 40 anys d'història de Regió7

Les pàgines de Regió 7 han estat el testimoni de milers de notícies. Han estat la veu d'autoritats, ciutadans i qualsevol persona que tingués alguna cosa a dir. Les pàgines d'un diari també són un mirall històric, i en els 40 anys d'història d'aquesta capçalera hi ha hagut molt per explicar.

L'exposició que commemora els primers 40 anys de Regió7 es va inaugurar dilluns al Casal Cívic de la plaça de Sant Joan de la capital berguedana, on fa una parada fins a final de mes. Entre els milers de notícies que durant quatre dècades han aterrat a les pàgines del diari, n'hi ha un bon grapat que portaven el nom de Jaume Farguell, que va ser alcalde durant quatre legislatures. «Fixa't, surto en dues fotos», explicava el polític convergent en veure el seu rostre imprès als plafons que omplen la sala del Casal Cívic. La seva primera aparició era òbvia: en la portada del 4 d'abril del 1979, el seu rostre destacava com un dels alcaldes de la Catalunya Central que inauguraven l'etapa democràtica a l'Estat espanyol. Trobar-lo en la segona no era tan fàcil com en la primera: «Soc aquí», assegurava tot assenyalant una imatge en blanc i negre, «és la primera diada del Pi de les Tres Branques, amb Heribert Barrera».

Berga és una part indestriable de l'essència i de la història del diari, «una ciutat amb molta personalitat», tal com va destacar el director de Regió7, Marc Marcè: «Si demaneu a gent d'arreu de Catalunya que facin una llista de localitats conegudes, segur que Berga surt aviat. És una ciutat amb un pes simbòlic important». I l'exposició «Instantànies de quatre dècades cabdals» n'és un exemple.

A través de la mostra, els ciutadans podran recordar moments històrics com la portada del 26 de novembre del 2005 celebrant la declaració de la Patum com a Patrimoni de la Humanitat. O la que el 12 de setembre del 2016 es feia ressò de la multitudinària manifestació independentista de Berga. Trenta plafons amb fets cabdals que despertaran la memòria històrica del poble.