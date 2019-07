Maçaners fusionarà tradició i innovació musical a la trobada d'acordionistes

Maçaners es convertirà en el punt neuràlgic d'una fusió de la cultura acordionista tradicional amb la més innovadora. La trobada d'acordionistes té «un doble vessant», segons un dels organitzadors, Joan Vila. Per una banda, «s'ajunten els protagonistes d'una cultura catalana d'acordions més tradicionals i sense una base acadèmica ni teòrica. Es tracta de gent gran que ha après la música a partir d'escoltar-la i reproduir-la», explica. Per altra banda, «els acordionistes més joves han adquirit els seus coneixements a partir dels llibres i de les classes a les escoles de música, el que els dota d'un so totalment diferent», afegeix.

Ambdós estils es combinen en un esdeveniment musical que es converteix en una atracció per a tots els públics, «els més grans recorden les cançons amb les quals van créixer i els més joves descobreixen una nova cultura musical», explica Vila. «Es tracta d'una festa que es converteix en una celebració de la cultura musical, i per aquest motiu atrau públic de totes les edats», comenta. «Maçaners és un poble que passa de tenir 7 habitants a l'hivern a uns 200 durant l'estiu. No obstant això, el dia de la trobada, més de 400 persones de totes les edats es reuneixen a la plaça central de la vila», afegeix l'organitzador.

El tret diferencial de la festa és el públic al qual s'adreça, «tractem de tocar música per a totes les edats, i per això hem aconseguit que una festa que tradicionalment s'associa a la gent gran es converteixi en un espai on joves i grans ballen plegats», comenta l'organitzador.

A més, Vila destaca que la combinació del coneixement antic i el nou es completa amb la fusió d'estils de Portugal, el País Basc i Occitània que també són presents amb les congregacions d'aquestes regions a l'esdeveniment.

El secret d'haver aconseguit celebrar 35 trobades d'acordionistes a Maçaners, segons Joan Vila, «és mantenir l'equilibri dels artistes convidats. Els acordionistes reconeguts aporten més visibilitat a un esdeveniment que es publicita majoritàriament per les xarxes. Tanmateix, els amateurs aporten una pinzellada de novetat a la festa», explica l'organitzador.

L'activitat s'iniciarà divendres 12 de juliol amb el vespre de música i ball folk, en què acordionistes desconeguts podran pujar a l'escenari a oferir música tradicional europea i catalana.

Pel que fa a la jornada de dissabte, 13 de juliol, s'iniciarà a les 11 del matí amb una fira d'artesans i un taller d'acordió dirigit per l'acordionista Liv Hallum. Continuarà a les 12 del migdia amb un recorregut musical que permet conèixer les cases del poble i la seva història. A les 5 de la tarda seguirà la celebració amb el concert de música tradicional i el taller per a infants i joves. A les 7 de la tarda hi haurà ball de bastons a càrrec dels Bastoners de Copons, i tot seguit, un ball folk amb la música de Liv Hallum i Ivan Garriga. A les 10 de la nit s'iniciarà l'acte central de la trobada d'acordionistes, que conclourà a la mitjanit amb un concert ofert pel grup La Criatura Verda.