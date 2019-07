Més publicitat per a la carn ecològica que creix «amb família»

El respecte i la companyonia són uns dels trets característics del Salt del Colom, una empresa familiar que elabora carn ecològica i xocolata artesana. La carn ecològica repeteix en el catàleg, que promourà la publicitat que l'empresa no pot fer de manera habitual. «Som una empresa petita però tenim molts àmbits en els quals treballar, i per aquest motiu per nosaltres mateixos no dediquem gaire temps a la publicitat», explica un dels responsable, Pep Altarriba.

El Salt del Colom és una casa de pagès on tota la família es distribueix les múltiples tasques que s'hi desenvolupen. Elaboren carn ecològica, i també fan tot el procés productiu dels pinsos amb els quals alimenten el bestiar que tenen. «Actualment fem venda directa i a la restauració, i no ens centrem gaire a difondre els nostres productes. Per això el catàleg ens aporta molta ajuda, ja que encara som molt anònims en el negoci», explica Altarriba.