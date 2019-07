Els nens de Gironella recuperen els jocs al carrer les tardes d'agost

El Consell Comarcal ampliarà les activitats del projecte «A les tardes juga al carrer» durant la primera quinzena d'agost. D'aquesta manera, entre la suma de les activitats del projecte i la Festa Major de Gironella, els nens podran gaudir d'activitats durant una bona part de l'estiu. L'ampliació del calendari ha estat causada per la forta demanda que van tenir les activitats programades l'estiu passat, amb uns 40 nens per sessió, de manera que el Consell ha considerat allargar el programa. Enguany, doncs, també hi haurà activitats la primera quinzena d'agost i els nens de Gironella podran jugar als carrers del municipi durant una bona part de l'estiu.

Rural Salut és l'empresa que es dedica a organitzar els jocs a les dues poblacions amb més calendari, Berga i Gironella. Les activitats formen part del projecte «A les tardes juga al carrer», organitzat per l'Ajuntament de Berga i el de Gironella amb el suport tècnic del Consell Comarcal del Berguedà. La subvenció que cada població destina a les activitats infantils és de 3.000 euros.



Un espai d'inclusió social

Segons una de les responsables de l'empresa, Ester Corrales, el principal objectiu del projecte és «aconseguir un espai d'inclusió social on els nens que no tinguin recursos per pagar un casal d'estiu puguin trobar un espai on jugar i relacionar-se». Per aconseguir-ho, tant ella com l'altre responsable de l'empresa, Natxo Oñatibia, preparen activitats sobre diferents temàtiques i busquen materials per poder-les realitzar de forma creativa i responsable respecte al medi ambient.

El nombre de nens s'ha duplicat des de l'arribada de Rural Salut a l'organització de les activitats, el 2013. Aquell any, a Berga hi havia 15 nens de mitjana per activitat. L'any passat, aquesta mitjana va ser d'uns 30-35 nens a la mateixa població. Conscients de l'impacte que causen les seves activitats, els organitzadors fan propostes que puguin aportar nous valors als infants. La convivència, la cohesió, l'esportivitat, el respecte pel medi ambient i els hàbits saludables són els eixos sobre els quals giren les diverses activitats.

D'altra banda, segons Ester Corrales, és important ensenyar als nens que «la salut no passa només pel fet de menjar bé, sinó que també depèn de la diversió. Si no fem que els nens juguin al carrer, molts no ho faran per si sols, ja que amb les noves tecnologies els nens ja no surten tant i no es diverteixen com ho feien generacions anteriors», afegeix.



Diversitat d'espais

Un dels punts forts del projecte, segons l'organitzadora de Rural Salut, és la ubicació canviant dels jocs. «L'espai és rotatiu amb la intenció de no centrar-se solament en una part de la població, sinó poder arribar a tots els nuclis, amb més o menys poder adquisitiu», explica Corrales.

A Berga, les activitats es realitzen els dilluns al passeig de la Industria, els dimecres a la plaça de la Font del Ros i els divendres a la plaça de Santa Eulàlia. A Gironella, enguany, hi haurà un canvi d'ubicació com a conseqüència de les obres a la plaça de l'Estació, i es faran a la plaça de la Vila els dimarts i al Casal de la Llar els dijous.

Com a novetat, enguany els infants han decorat les places on es realitzaran les activitats. «Volem conscienciar-los sobre la importància de cuidar un espai i, a la vegada, motivar-los per fer-los sentir com a casa», explica Corrales. A més, en aquesta edició els infants podran fer la seva aportació a les activitats, ja que Rural Salut els ha convidat a fer una llista d'activitats per dur a terme. «Els hem demanat que ens diguin què és el que els interessa, d'aquesta manera aconseguim motivar encara més els infants», assegura.

D'altra banda, les activitats adquireixen un caire social gràcies a les entitats que se seleccionen anualment com a col·laboradores. L'Ajuntament, en col·laboració amb Rural Salut i el Consell Comarcal, seleccionen diferents entitats que de forma altruista decideixen col·laborar en el projecte. El criteri de selecció es basa en els valors que aquestes entitats poden aportar als nens i les seves propostes d'animació. Per a Rural Salut és important la rotació d'aquestes entitats, ja que «totes aporten valors diferents, i d'aquesta manera els nens s'hi impliquen i coneixen més la població i les tasques que s'hi realitzen», explica la responsable de Rural Salut.

El projecte «A les tardes juga al carrer» va iniciar-se el 2010 a Berga, on l'Ajuntament va organitzar, amb el suport tècnic del Consell Comarcal del Berguedà, quatre tallers durant l'estiu per als nens del municipi. La idea va néixer com una proposta de l'oficina d'inclusió i l'àrea d'immigració. La intenció d'ambdós departaments era recuperar el joc al carrer de forma gratuïta amb l'objectiu que els infants aprenguin a conviure amb la diversitat de cultures que hi ha a la localitat.

Aquest projecte va tenir molt bona rebuda entre les famílies de la capital del Berguedà i, per aquest motiu, es va decidir ampliar el projecte a Gironella l'any 2016. Actualment, el projecte es porta a terme durant el mes de juliol a Puig-reig, Guardiola de Berguedà i Bagà, i durant gairebé tot l'estiu a Berga i Gironella. De 6 a 8 de la tarda, els infants dels municipis del Berguedà poden gaudir d'activitats que promouen els valors i la cohesió social mitjançant el joc.

A Puig-reig, Guardiola de Berguedà i Bagà les activitats estan organitzades pel Servei Socioeducatiu del Berguedà (SSIB), un recurs que impulsa el Consell Comarcal del Berguedà amb el suport dels ajuntaments de les tres poblacions i de Gironella.

Les cinc localitats del Berguedà continuaran promovent la recuperació d'una tradició que s'està perdent, la del joc al carrer. Els nens i les nenes tindran l'oportunitat de recuperar una pràctica que els permetrà establir valors respecte al seu entorn.